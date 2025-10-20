Donald Tusk zaczął nowy tydzień od mocnego wpisu! "W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-20 9:54

Z samego rana w poniedziałek (20 października 2025 roku) pojawiła się wiadomość o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o piątkowy atak na budynek, w którym swoje biura ma Platforma Obywatelska. Jak się okazuje, był on już znany wcześniej funkcjonariuszom policji. Informację o jego ujęciu błyskawicznie na platformie X skomentował Donald Tusk. Premier przyznał, że agresor miał wcześniej grozić mu śmiercią! Nie omieszkał w swój wywód wpleść również Jarosława Kaczyńskiego i Roberta Bąkiewicza.

Atak na siedzibę PO, Tusk

i

Autor: Radek Pietruszka, Marek Kudelski/Super Express/ PAP
  • Donald Tusk rozpoczął tydzień od mocnego wpisu.
  • W czerwcu padły zarzuty wobec osoby grożącej Tuskowi śmiercią.
  • Ten sam mężczyzna miał zaatakować w piątek warszawską siedzibę PO.

- Policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 14:20. Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie - napisano w oficjalnym komunikacie policji, który opublikowano w poniedziałek. - Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku - dodano (WIĘCEJ: Podejrzany o atak na biuro PO w rękach policji. Kierwiński ujawnił szczegóły akcji!).

Zatrzymanie 44-latka skomentował w poniedziałek rano sam premier Donald Tusk. - W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni - rozpoczął. - To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły — dodał. 

Zobacz: Prezydent Karol Nawrocki pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Kołakowskiego. "Znaliśmy się od lat"

Premier we wpisie nawiązał do wiecu PiS, który odbył się w sobotę 11 października w Warszawie. Podczas wiecu Robert Bąkiewicz wyszedł na scenę w towarzystwie swoich zwolenników, skandując nazwę "Ruchu Obrony Granic". W rękach wszyscy trzymali symboliczne kosy postawione na sztorc. - Nie możemy składać broni. Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. I teraz bierzmy do jednej ręki kosę albo miecz i idźmy do walki, a w drugiej trzymajmy różańce - krzyczał podczas przemówienia Bąkiewicz.

Galeria poniżej: Oto największe porażki rządu Donalda Tuska po 2 latach od zwycięstwa

Oto największe porażki rządu Donalda Tuska po 2 latach od zwycięstwa
15 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy według Ciebie żyje się lepiej od kiedy Donald Tusk został premierem?
FB: Polacy oceniają rząd Tuska. Dwa lata temu odsunęli PiS od władzy - Komentery Extra
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK