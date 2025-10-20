Podejrzany o atak na biuro PO w rękach policji. Kierwiński ujawnił szczegóły akcji!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-20 8:40

W poniedziałek (20 października) z samego rana pojawiła się wiadomość o zatrzymaniu podejrzanego o próbę podpalenia siedziby PO w Warszawie. W rękach policji jest już 44-letni Krzysztof B. Szef MSWiA, Marcin Kierwiński ujawnił kilka szczegółów dotyczących zatrzymania mężczyzny,

Podejrzany o atak na biuro PO w rękach policji. Kierwiński ujawnił szczegóły akcji!

i

Autor: SE/Freepik/ Freepik.com
  • W Warszawie doszło do próby podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej, wywołując pytania o motywy sprawcy.
  • Zatrzymany został 44-letni Krzysztof B., który wcześniej był znany policji. 
  • Minister MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił szczegóły zatrzymania. 

Do ataku na siedzibę Platformy Obywatelskiej doszło w ostatni piątek, 17 października. Jak wiemy, tego dnia, około godziny 15:00 doszło do incydentu w centrum Warszawy. W drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, mężczyzna próbował rzucić koktajlem Mołotowa. W poniedziałek mężczyzna trafił w ręce policji, w sieci pojawił się komunikat dotyczący sprawy:

- Policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 14:20. Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie - napisano.

Wskazano, że zatrzymany to 44-latek z powiatu łosickiego: - Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku - przekazano w policyjnym komunikacie. 

Polityka SE Google News

Szczegóły zatrzymania 44-latka w związku z atakiem na siedzibę PO

Do zatrzymania mężczyzny odniósł się w rozmowie z Polsat News, minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński. -  Mężczyzna został zatrzymany w Łosicach. W maju zatrzymany za groźby na portalu X. W czerwcu dostał zarzuty - przekazał szef MSWiA. Minister dodał, iż fakt, że mężczyzna jest znany policji, pomógł przy ustaleniu jego danych personalnych. Jak dodał minister Kierwiński: -  Osobnik wykrzykiwał przekleństwa pod adresem PO. 

Sonda
Czy uważasz, że polska policja działa skutecznie?
Express Biedrzyckiej - Ewa Pietrzyk-Zieniewicz | 2025 10 15
DUDEK o polityce
NAWROCKI ZDRADZI KACZYŃSKIEGO? AKTYWISTKI ATAKUJĄ TUSKA, TRUMP ROZMAWIA Z PUTINEM! | DUDEK o polityce
DUDEK o polityce
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PLATFORMA OBYWATELSKA
MARCIN KIERWIŃSKI