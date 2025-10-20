Prezydent Karol Nawrocki pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Kołakowskiego. "Znaliśmy się od lat"

Paulina Jaworska
2025-10-20 9:13

Karol Nawrocki umieścił w sieci poruszające słowa po śmierci znanego działacza opozycji, Andrzeja Kołakowskiego. Prezydent dobrze go znał, ponieważ nieraz brał wraz z nim udział w ważnych inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. - Wielki patriota i dobry, skromny człowiek - napisał o zmarłym Nawrocki.

Autor: Marcin Gadomski
  • Karol Nawrocki żegna zasłużonego opozycjonistę PRL, Andrzeja Kołakowskiego, nazywając go "wielkim patriotą".
  • Kołakowski był pedagogiem, poetą i publicystą, odznaczonym za zasługi dla niepodległości i pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
  • Jakie były kluczowe działania Andrzeja Kołakowskiego w walce z komunizmem i dlaczego jego postać jest tak ważna dla polskiej historii?

Prezydent Karol Nawrocki pożegnał znanego i zasłużonego opozycjonistę z czasów PRL, Andrzeja Kołakowskiego. - Zmarł Andrzej Kołakowski. Wielki patriota i dobry, skromny człowiek. Pedagog, działacz społeczny, poeta, pieśniarz i publicysta - przekazał w mediach społecznościowych prezydent. Jak dodał dobrze znał zmarłego, ponieważ spotykał się z nim w ramach organizacji inicjatyw upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Jak napisał Nawrocki, zmarły Andrzej Kołakowski był wyjątkową postacią:

- W okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba – wierny zasadom, z Polską w sercu. Aniu, Tobie i Waszym Bliskim składam wyrazy najszczerszego współczucia, zapewniając o modlitwie za duszę Andrzeja - podkreślił prezydent. 

Kim był Andrzej Kołakowski? 

Andrzej Kołakowski był znanym działaczem opozycji antykomunistycznej. Urodził się w 1964 w Międzyrzeczu. Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już w czasach szkolnych zaczął angażować się politycznie, a za swoją działalność w czasie LO został nawet zawieszony na tydzień w prawach ucznia.

W VI 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej o uwolnienie więźniów politycznych, zorganizowanej przez Annę Walentynowicz, w latach 1985-1988 brał udział w drukowaniu ulotek i pism podziemnych, uczestnik wielu akcji ulotkowych na terenie Lublina.

Wyróżniony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, a w szczególności o dziejach Żołnierzy Niezłomnych. Wspierał Karola Nawrockiego, wszedł w skład jego komitetu wyborczego. 

Prywatnie jego żoną była Anna Kołakowska, która była gdańską radną z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a w latach PRL także działania w opozycji. Brała udział w wiecach rocznicowych i demonstracjach protestacyjnych w Gdańsku.

