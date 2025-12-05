PILNE. Tusk alarmuje ws. bezpieczeństwa Polski. „To ma kluczowe znaczenie”

Weronika Fakhriddinova
2025-12-05 12:47

Premier Donald Tusk przerwał sejmową debatę i w dramatycznym tonie ostrzegł, że decyzje prezydenta mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski. Podczas gorącego posiedzenia, w którym wcześniej uczestniczyła cała Izba w trybie tajnym, Tusk zarzucił Karolowi Nawrockiemu „brak wiedzy” i „niekompetencję ekspertów”, które, jak podkreślił, mogą realnie osłabiać bezpieczeństwo państwa.

Tusk: w Luandzie przedstawię polski punkt widzenia

Donald Tusk w granatowym garniturze i krawacie w kropki, z mikrofonami przed sobą, podczas wystąpienia na szczycie medycznym

Tusk na mównicy: „To ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski”

Po godzinie 11 zakończyła się tajna część posiedzenia Sejmu. Premier Donald Tusk przedstawił w niej — jak podano — „pilną informację na temat bezpieczeństwa państwa”. Po wznowieniu obrad natychmiast pojawił się na mównicy i przeszedł do ostrej ofensywy.

– To, co teraz powiem, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski – zaczął premier, zwracając uwagę na prezydenckie weto dotyczące regulacji rynku kryptowalut.

„W najlepszym wypadku — niekompetencja”. Ostra diagnoza premiera

Premier uderzył bezpośrednio w Pałac Prezydencki:

– W najlepszym wypadku to niekompetencja ekspertów. Prezydent zawetował ustawę bez wiedzy na temat tego ulubionego przykładu: porównania objętości ustawy polskiej i czeskiej – mówił Tusk.

 Wyjaśnił, że:

– Ustawa z Czech jest krótsza tylko dlatego, że przepisy są tam rozrzucone w 30 ustawach. U nas są zebrane w jednej.

Tusk sugerował, że decyzja prezydenta opierała się na fałszywej przesłance i może szkodzić bezpieczeństwu państwa w obszarze cyberzagrożeń i rynku finansowego.

Starcie z Januszem Kowalskim. „Może pan złożyć wniosek”

W trakcie wystąpienia Tuska z sali padł okrzyk posła Janusza Kowalskiego, który wezwał premiera do odtajnienia całego posiedzenia.

Reakcja premiera była chłodna i natychmiastowa.

– Może pan złożyć wniosek o odtajnienie. Naprawdę, będę zobowiązany – odparł Tusk.

Na sali zawrzało. Kowalski jednak nie powtórzył apelacji.

Kaczyński po tajnym posiedzeniu: stanowcze słowa

Posłowie opuszczający tajną część posiedzenia mówili o „napiętej atmosferze”. Jarosław Kaczyński skomentował ją w swoim stylu, podkreślając, że rząd „powinien przestać straszyć Polaków” i „skupić się na konkretach”.

Rząd z kolei sugeruje, że to właśnie prezydenckie weto blokuje wdrożenie systemowych zabezpieczeń.

Już wkrótce Sejm ma głosować nad próbą jego odrzucenia.

Co dalej z wetem prezydenta? Stawka jest wysokaGłosowanie nad ustawą o kryptowalutach może stać się jednym z najostrzejszych starć tego roku. Premier prezentuje ją jako element bezpieczeństwa państwa, Pałac Prezydencki — jako przykład „wadliwego prawa”.

