Ujawniono plany Kaczyńskiego. Nowa akcja PiS

Wybory w Polsce odbędą się jesienią, nic więc dziwnego, że politycy wyruszyli na spotkania z wyborcami i zachęcają do poparcia. Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski byli w Białej Podlaskiej, gdzie wspólnie namawiali do oddania głosu na Platformę Obywatelską. Tuż przed spotkaniem doszło do incydentu, który jednak nie zakłócił spotkania. Były premier w czwartek ma kontynuować swój objazd po wschodniej Polsce - 20 kwietnia odwiedzi Kleosin koło Białegostoku. Tymczasem największy rywal PO, czyli PiS również kontynuuje spotkania z wyborcami - Jarosław Kaczyński w najbliższy weekend ma odwiedzić Janów Lubelski. Jak powiedział w Polsat News Krzysztof Sobolewski, prezes PiS ma również zaprezentować nową akcję partii - "Polska jest jedna - inwestycje lokalne". - Chcemy pokazać, co rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku zrobił dla Polski lokalnej, dla tych małych ojczyzn. Czego te małe ojczyzny nie doczekały się albo nigdy nie oczekiwały od naszych poprzedników - powiedział sekretarz generalny PiS.

Najnowszy sondaż - opozycja sięga po władzę. Jeden warunek

Gdyby opozycja wystartowała w wyborach na jednej liście, to zdecydowanie wygrałaby wybory - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Dzięki takiemu rozwiązaniu mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 47 procent wyborców, z kolei PiS - na 33 procent Polaków. Szczegóły w tekście: Najnowszy sondaż partyjny: Jedna lista da zwycięstwo opozycji. Tak wygrają z PiS!

