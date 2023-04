Pięć najważniejszych pytań przed wyborami w Polsce. Kto premierem?

Czy PiS będzie rządził z Konfederacją?

Wszystkie sondaże pokazują, że PiS wygra wybory po raz trzeci, ale nie będzie mógł rządzić samodzielnie. Rząd bez większości Sejmie raczej nie ma większego sensu, dlatego też rządzące ugrupowanie będzie musiało poszukać koalicjanta. Z Platformą Obywatelską dzieli ją wszystko, PSL to główny rywal na wsi, Szymon Hołownia wielokrotnie krytykował obecne rządy, a Lewica jest światopoglądowe zupełnie gdzie indziej niż PiS. To dlatego politycy partii Jarosława Kaczyńskiego nieco łaskawiej muszą patrzeć na Konfederację - która według sondaży może cieszyć się poparciem około 10 procent Polaków. Koalicja PiS - Konfederacja jest tym bardziej prawdopodobna, że obie partie mają wiele wspólnego w kwestii światopoglądów. O możliwej współpracy prawicowych mówił Janusz Korwin-Mikke.

Ile list wyborczych opozycji?

To pytanie wraca jak bumerang, ale wciąż pozostaje otwarte. O wspólną listę od kilku miesięcy apeluje Donald Tusk, który szybko zdał sobie sprawę, że to jedyny sposób na odsunięcie PiS-u od władzy. Sęk w tym, że pozostali liderzy opozycyjnych partii już tak skłonni do współpracy nie są. Co prawda całkiem prawdopodobne jest, że już wkrótce wspólny start ogłosi PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni, ale to by było na tyle. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego najpóźniej do końca kwietnia temat wspólnych list opozycji powinien być ustalony.

Kto premierem, jeśli PiS wygra wybory?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, całkiem możliwe jest, że wybory wygra PiS. Z badań wynika, że o samodzielnych rządach może jedynie może pomarzyć, a wejście w koalicję będzie oznaczało kilka ustępstw i kilka stanowisk dla drugiej partii. Kto zatem zostanie premierem jeśli PiS sięgnie po zwycięstwo? Wydaje się, że naturalnym kandydatem byłby Mateusz Morawiecki, ale lista nazwisk z pewnością jest dłuższa. Szefem rządu raczej nie zostanie Jarosław Kaczyński, ale w ostatnim czasie przypomniała o sobie Beata Szydło, która wśród elektoratu rządzącego ugrupowania jest niezwykle popularna. Warto również zwrócić uwagę na to, że nazwisko premiera będzie musiała zaakceptować koalicjant.

Ile partii wejdzie do Sejmu?

Sondaże od kilku miesięcy wskazują, że wybory w Polsce wygra PiS. Do Sejmu wejdzie również PO, Konfederacja, Lewica, PSL oraz Polska 2050 Szymona Hołowni. Co prawda partia byłego prezentera TVN w ostatnich sondażach zdecydowanie traci i jej poparcie to na dziś około 8 procent wyborców, ale niemal przesądzona jest wyborcza koalicja z ludowcami. Mamy zatem sześć partii, które najprawdopodobniej będą miały swoich przedstawicieli. Smakiem będą musieli za to obejść politycy Kukiz 15' oraz Agrounii oraz Porozumienia. Co warte podkreślenia, Paweł Kukiz nie wykluczył jednak, że wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości.

Co z drożyzną?

Drożyzna to obecnie kampanijny temat numer jeden. Donald Tusk już zapowiedział specjalny marsz 4 czerwca, który ma być protestem również wobec wzrostom cen. Do tego Platforma Obywatelska w całym kraju prowadzi akcję billboardową "PiS = drożyzna". Rządząca partia ma jednak swoją narrację w tej sprawie. Od kilku miesięcy politycy PiS przekonują, że inflacja i szalejące ceny to efekt wojny na Ukrainie i "Putinflacja", która ma odpowiadać za wzrost cen na rynku surowców. Najnowsze dane pokazują, że wzrost cen w Polsce wyhamowuje, ale nadal jest dość wysoki.

