Kwaśniewski przewiduje, kto wygra wybory. Podał ważny termin

Do jesiennych wyborów zostało kilka miesięcy, ale politycy na opozycji wciąż nie mogą się zdecydować, czy stworzyć jedną listę wyborczą, czy też pójść w oddzielnych blokach. Za jedną listą opowiada się Donald Tusk, przeciwnego zdania są Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia, którzy - co jest coraz bardziej prawdopodobne - stworzą wspólny blok na wybory. Według Aleksandra Kwaśniewskiego jesienią opozycja wystartuje na trzech listach, a ostateczną decyzję w tej kwestii trzeba podjąć możliwie najszybciej, do końca kwietnia. Były prezydent, który był dziś gościem w RMF FM, ocenił również, że na ten moment zarówno PiS jak i opozycja mają takie same szanse na zwycięstwo. - Uważam, że opozycja może wygrać wybory; szanse są dzisiaj pół na pół - powiedział Aleksander Kwaśniewski. - Na moje oko najbardziej prawdopodobny wariant obecnie to trzy listy opozycji: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz PSL oraz Polski 2050 Szymona Hołowni - analizował były prezydent. Jak dodał, w działania największej partii opozycyjnej powinien zaangażować się Rafał Trzaskowski. Gość Roberta Mazurka był również pytany o możliwe koalicje po wyborach. Przyznał, że ciężko mu sobie wyobrazić, by opozycja stworzyła wspólny rząd z Konfederacją.

