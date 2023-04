Wybory 2023. Najnowszy sondaż partyjny

Wspólnego startu opozycji w wyborach parlamentarnych niezmiennie chciałaby Koalicja Obywatelska. Posłanka tego klubu Katarzyna Lubnauer uważa wręcz, że taki sojusz to gwarancja przejęcia władzy - Jedna lista jest kluczem do zwycięstwa opozycji. Szkoda, że nasi partnerzy z innych partii nie chcą tego zrozumieć – ubolewa była przewodnicząca Nowoczesnej. Poseł PiS Jarosław Krajewski, pytany, czy obawia się dużego bloku skupionego wokół PO, mówi: - To już przegrany projekt. Totalna opozycja nie ma wspólnych wartości i programu, spaja ich tylko niechęć do PiS – dodaje polityk Zjednoczonej Prawicy.

We wspólne listy nie wierzy też doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert od marketingu politycznego - To myślenie życzeniowe, wspólnej listy nie będzie, z powodu bardzo silnego konfliktu interesów pomiędzy liderami poszczególnych partii – twierdzi politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 14-16.04.2023 roku na próbie 1120 dorosłych Polaków.

Kiedy wybory w Polsce? Możliwe terminy wyborów do Sejmu i Senatu 2023

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się jesienią. Na razie nie jest znana data wyborów, ale wiadomo, że pod uwagę brane mogą być cztery daty, kiedy wybory 2023 w Polsce można przeprowadzić. Wybory do Sejmu i Senatu powinny się odbyć przed końcem kadencji obecnego parlamentu. Zgodnie z Konstytucją, dokładny termin wyborów parlamentarnych 2023 wyznaczy prezydent Andrzej Duda.

i Autor: SE

i Autor: SE

Sonda Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby PiS wygrał trzeci raz z rzędu wybory? TAK NIE Wszystko mi jedno