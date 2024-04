i Autor: Adam Chelstowski / Forum & Krystian Olszewski/Super Express Jarosław Kaczyński

Że ile?!!!

Ujawniono, ile naprawdę kosztowała policyjna ochrona Jarosława Kaczyńskiego. Lepiej najpierw usiądźcie

Zastanawialiście się czasem, ile kosztowała policyjna ochrona Jarosława Kaczyńskiego oraz związanych z jego działalnością wydarzeń w latach 2015-2023? Jeśli tak, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Podczas środowego posiedzenia szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił to z sejmowej mównicy. Przedstawiona przez niego kwota jest naprawdę ogromna! Ile? Lepiej usiądźcie, zanim przewiniecie w dół i poznacie odpowiedź.