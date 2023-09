Przewodniczący PO mówił, że trzeba wymagać od polskiego rządu rozsądnej polityki migracyjnej. - Polacy zasługują na dobry i sprawny rząd, który potrafi sprowadzić międzynarodowe pieniądze na pomoc uchodźcom ukraińskim w Polsce. - Polskie firmy chca odbudowywać Ukrainę, mieć dobre kontrakty, a na razie to niemieckie firmy potrafiły to sobie zagwarantować - mówił Tusk.

Tusk: "Mogą mnie od Niemców wyzywać, ale ja chcę wygrać te wybory"

- Chcę, by zapanował znowu porządek we wszystkich sferach publicznych. Morawiecki zrobił bałagan, nazywając go Polski Ład, plując nam tym w twarz - mówił Tusk.

Ruski bałagan, jaki tu wprowadzili nazwali Polskim Ładem - mówił. - Rosyjskie wpływy są bardzo silne. Rosja już tu jest, pierwszy mówił to gen. Pytel. W ostatnim roku ubyło polskich firm, a rosyjskich firm przybyło i to skokowo - mówił. Nawiązał tez do ministra Błaszczaka, który ujawnił wojskowe dokumenty. _ To jest zdrada - mówi Skrzypczak i dowiadujemy się, że ten generał miał Pegasusa- kontynuował Tusk. _ Oni służą rosyjskim interesom - czy to głupota, słabość czy szantaż - powody są nieważne - możemy to zmienić. - Wystarczy pójść do urny wyborczej, wystarczy wrzucić kartkę i powiedzieć PiS: "Przeproście i spadajcie!". - apelował Tusk.

"Referendum nie ma żadnego znaczenia"

- Ludzie boją się pójść do lokalu wyborczego. Ta władza jest zbudowana na fundamencie strachu.- mówił.

- Ci, którzy mają do dyspozycji tylko TVP Info to są ofiary propagandy - mówił Tusk. - Pan nie jest ani rudy, ani Niemiec, mówią ludzie, z którymi rozmawiam - dodał. - Referendum nie ma żadnego znaczenia. Te pytania są wyłącznie propagandowe - mówił Tusk. - Jeśli się nie boisz, idź i nie bierz udziału w referendum, ale możesz ja przekreślić, napisać 4xNIE, to nie będzie nic złego. Jedyne referendum tego dnia to jest, gdzie postawicie krzyżyk na karcie wyborczej i o to was proszę - apelował TUS>

"Bezpartyjni Samorządowcy to jest przystawka PiS-u"

Wiecie, kto kryje się za kłamliwym hasłem "Bezpartyjni Samorządowcy". Musicie uświadomić wszystkich, że to kłamstwo, to przystawka PiS-u - apelował do zebranych w Pile przewodniczący PO.

Przechodząc do odpowiedzi na pytania osób zebranych na sali, Tusk mówił: - Mam nadzieję, że 15 października wszyscy będą rudzi, Polska będzie ruda!

- Kiedy patrzę na czołowych polityków PiS, to nie widzę ludzi odważnych. Kaczyński przede mną ucieka, mimo że telewizja rządowa, spółki skarbu państwa, policja, służby specjalne - cały czas pracują na PiS - tłumaczył Tusk.

Na sali rozległy się okrzyki: "Mamy dość!".

Świętokrzyskie. Donald Tusk na wiecu wyborczym w Skarżysku-Kamiennej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.