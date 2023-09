Zandberg dźwiga olbrzymią kapustę. Co za siła! Poseł Lewicy ujawnił swoją skłonność do kiszonek

Bezpartyjni Samorządowcy to ugrupowanie, któremu udało się zostać ogólnopolskim komitetem wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu 2023. Chociaż działają od prawie 10 lat, to nie wszyscy wyborcy mogą ich kojarzyć. Kim są Bezpartyjni Samorządowcy? Przede wszystkim chcą, jak sami przekonują, odświeżyć polską politykę i nieść do niej trochę inności: - Nasze doświadczenie z polityki regionalnej, połączone ze świeżością i nową energią wykorzystamy do tworzenia NORMALNEJ POLSKI – solidarnej, rozwijającej się, innowacyjnej, będącej blisko ludzi i dla ludzi, równej dla wszystkich. Nie interesuje nas zaostrzający się spór o ideologie. Chcemy budować Polskę, w której każdy z nas, bez względu na swoje poglądy, znajdzie swoje miejsce do godnego życia - czytamy na stronie samorządowców związanych z Dolnym Śląskiem.

Wybory parlamentarne 2023. Program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców

Jaki jest program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców? Składa się z kilku filarów:

Bezpłatna komunikacja miejska i regionalna usprawni przemieszczanie się mieszkańców. To także realne narzędzie do walki z korkami i smogiem.

Kobiety w polityce: kobieca perspektywa i doświadczenie są kluczowe do budowania lepszego społeczeństwa.

PIT ZERO to rozwiązanie które zostało już wprowadzone dla osób do 26 roku życia. Chcemy, aby było to rozwiązanie dla wszystkich.

Zmiany w edukacji dla nauczycieli i uczniów: Bezpłatne, zdrowe obiady dla każdego dziecka w szkole, Edukacyjny Bon Rozwojowy – 100 zł miesięcznie na każdego ucznia szkół podstawowych i średnich do wykorzystania na zajęcia edukacyjne i rozwijające, polepszenie warunków płacowych najbardziej efektywnych nauczycieli poprzez wprowadzenie Edukacyjnego Bonu Rozwojowego

Uzdrowienia służby zdrowia tak, aby publiczne pieniądze nie były marnotrawione

Możliwość zachowania zasiłku macierzyńskiego u swojego pracodawcy, jeśli w jego trakcie mama wróci do pracy, w pełnym wymiarze: Ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zdecydują się, we współpracy z samorządami, na zorganizowanie miejsc opieki nad dziećmi przy swoich firmach, Bezpośrednie wsparcie finansowe na tworzenie miejsc opieki dla dzieci dla instytucji publicznych, np. uniwersytetów.

Przedstawiciel Bezpartyjnych Samorządowców, Dariusz Kacprzak był uczestnikiem "Najważniejszej debaty" Super Expressu i Polskiego Radia 24: Najważniejsze wybory. Kacprzak przedstawia wizje Bezpartyjnych Samorządowców! Co ten komitet oferuje Polakom?

Dariusz Kacprzak - Debata Najważniejsze wybory