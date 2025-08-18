Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył już do Białego Domu na spotkanie ws. negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją

Gdy ostatni raz Wołodymyr Zełenski wizytował Biały Dom, spotkanie zakończyło się ostrą wymianą zdań. Do tego poddenerwowany J.D. Vance miał skrytykować prezydenta Ukrainy, że "nawet nie założył garnituru".

Przez długi czas Zełenski nie ubierał się w garnitur, jako prezydent państwa będącego w stanie wojny. Tłumaczono to tym, że administracja nie powinna w takim wypadku wydawać pieniędzy na szykowne stroje głowy państwa.

Jednak już podczas szczytu NATO w Hadze Zełenski założył czarną marynarkę z czarną koszulą. Jak podaje Wirtualna Polska, miało to spodobać się Donaldowi Trumpowi, co miało spodobać się Trumpowi.

Wygląda więc na to, że Zełenski również na spotkanie z Donaldem Trumpem, a później z przedstawicielami tzw. koalicji chętnych przyjechał w marynarce. Nie założył jednak pełnego garnituru - miał czarną koszulę (biała koszula jest uznawana za bardziej formalną), nie miał również krawata. Więcej zdjęć możecie sprawdzić w naszej galerii.

Według medialnych doniesień, na spotkaniu obecny ma być także J.D. Vance - więc założenie marynarki mogło być próbą uniknięcia kolejnej prowokacji.

Zełenski był przeszkolony przed spotkaniem z Trumpem?

Jak podaje niemiecki "Bild" przed spotkaniem w Białym Domu brytyjscy dyplomaci mieli przeszkolić Zełenskiego z odpowiedniego zachowania, tak aby nie doszło znowu do publicznej awantury.

Według niemieckiej gazety wskazówki prezydentowi Ukrainy miał przekazać Jonathan Powell, doradca ds. bezpieczeństwa premiera Kira Starmera. Doradził Zełenskiemu chwalenie Trumpa, podkreślanie jego zasług na rzecz pokoju na Ukrainie, oraz mówieniu o wzięciu odpowiedzialności Europy za swoje bezpieczeństwo.

