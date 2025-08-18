Zmiana w resorcie zdrowia! Wiceminister zrezygnował ze stanowiska

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-18 20:05

Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył rezygnację, która wejdzie w życie 26 sierpnia 2025 roku. Jak poinformowano w komunikacie, była to wcześniej zaplanowana rezygnacja.

dymisja w Ministerstwie Zdrowia

i

Autor: Wojciech Olkusnik/East News
  • Jerzy Szafranowicz zrezygnował ze stanowiska wiceministra zdrowia
  • Resort poinformował, że rezygnacja była "zaplanowana"
  • Minister zdrowia podziękowała Jerzemu Szafranowiczowi za wkład w reformy.

Jerzy Szafranowicz opuszcza Ministerstwo Zdrowia

Jerzy Szafranowicz, pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, złożył rezygnację, która została wcześniej zaplanowana. Informację tę przekazał resort zdrowia za pośrednictwem platformy X w poniedziałek.

- Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył wcześniej zaplanowaną rezygnację. Obowiązki będzie pełnił do 26 sierpnia 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Minister zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, wyraziła swoje podziękowania dla Szafranowicza za jego dotychczasowy wkład w prace nad reformami w systemie ochrony zdrowia, które realizował jako podsekretarz stanu.

Kariera Jerzego Szafranowicza w Ministerstwie Zdrowia

Szafranowicz objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w lipcu 2024 roku. Na to stanowisko powołała go ówczesna minister zdrowia, Izabela Leszczyna. W trakcie swojej kadencji w parlamencie, Szafranowicz aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą, która miała na celu zreformowanie szpitalnictwa. W Ministerstwie Zdrowia odpowiadał za kluczowe obszary, takie jak Departament Dialogu Społecznego oraz Departament Lecznictwa, z wyjątkiem spraw związanych z chorobami rzadkimi.

Do obowiązków Szafranowicza należał nadzór nad działalnością wielu ważnych instytucji, w tym:

  • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
  • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
  • Narodowego Centrum Krwi w Warszawie
  • Regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Jerzy Szafranowicz to lekarz z bogatym doświadczeniem zawodowym. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jest również menedżerem zdrowia oraz doktorem nauk ekonomicznych. 

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Donald Tusk wybrał nową minister zdrowia! Zaskakujące nazwisko. Kim jest Jolant…
II Kongres Zdrowie 360. Anna Gołębicka o zmianie pokoleniowej w ochronie zdrowia
QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej!
Pytanie 1 z 12
W którym roku powstała Platforma Obywatelska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MINISTERSTWO ZDROWIA