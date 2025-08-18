Jerzy Szafranowicz zrezygnował ze stanowiska wiceministra zdrowia

Resort poinformował, że rezygnacja była "zaplanowana"

Minister zdrowia podziękowała Jerzemu Szafranowiczowi za wkład w reformy.

Jerzy Szafranowicz opuszcza Ministerstwo Zdrowia

Jerzy Szafranowicz, pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, złożył rezygnację, która została wcześniej zaplanowana. Informację tę przekazał resort zdrowia za pośrednictwem platformy X w poniedziałek.

- Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył wcześniej zaplanowaną rezygnację. Obowiązki będzie pełnił do 26 sierpnia 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Minister zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, wyraziła swoje podziękowania dla Szafranowicza za jego dotychczasowy wkład w prace nad reformami w systemie ochrony zdrowia, które realizował jako podsekretarz stanu.

Kariera Jerzego Szafranowicza w Ministerstwie Zdrowia

Szafranowicz objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w lipcu 2024 roku. Na to stanowisko powołała go ówczesna minister zdrowia, Izabela Leszczyna. W trakcie swojej kadencji w parlamencie, Szafranowicz aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą, która miała na celu zreformowanie szpitalnictwa. W Ministerstwie Zdrowia odpowiadał za kluczowe obszary, takie jak Departament Dialogu Społecznego oraz Departament Lecznictwa, z wyjątkiem spraw związanych z chorobami rzadkimi.

Do obowiązków Szafranowicza należał nadzór nad działalnością wielu ważnych instytucji, w tym:

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

Narodowego Centrum Krwi w Warszawie

Regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Jerzy Szafranowicz to lekarz z bogatym doświadczeniem zawodowym. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jest również menedżerem zdrowia oraz doktorem nauk ekonomicznych.

II Kongres Zdrowie 360. Anna Gołębicka o zmianie pokoleniowej w ochronie zdrowia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.