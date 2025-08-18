- Jerzy Szafranowicz zrezygnował ze stanowiska wiceministra zdrowia
- Resort poinformował, że rezygnacja była "zaplanowana"
- Minister zdrowia podziękowała Jerzemu Szafranowiczowi za wkład w reformy.
Jerzy Szafranowicz opuszcza Ministerstwo Zdrowia
Jerzy Szafranowicz, pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, złożył rezygnację, która została wcześniej zaplanowana. Informację tę przekazał resort zdrowia za pośrednictwem platformy X w poniedziałek.
- Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył wcześniej zaplanowaną rezygnację. Obowiązki będzie pełnił do 26 sierpnia 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
Minister zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, wyraziła swoje podziękowania dla Szafranowicza za jego dotychczasowy wkład w prace nad reformami w systemie ochrony zdrowia, które realizował jako podsekretarz stanu.
Kariera Jerzego Szafranowicza w Ministerstwie Zdrowia
Szafranowicz objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w lipcu 2024 roku. Na to stanowisko powołała go ówczesna minister zdrowia, Izabela Leszczyna. W trakcie swojej kadencji w parlamencie, Szafranowicz aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą, która miała na celu zreformowanie szpitalnictwa. W Ministerstwie Zdrowia odpowiadał za kluczowe obszary, takie jak Departament Dialogu Społecznego oraz Departament Lecznictwa, z wyjątkiem spraw związanych z chorobami rzadkimi.
Do obowiązków Szafranowicza należał nadzór nad działalnością wielu ważnych instytucji, w tym:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
- Narodowego Centrum Krwi w Warszawie
- Regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Jerzy Szafranowicz to lekarz z bogatym doświadczeniem zawodowym. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jest również menedżerem zdrowia oraz doktorem nauk ekonomicznych.