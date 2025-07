Nowa minister zdrowia

To już pewne! Jolanta Sobierańska‑Grenda, ekspertka w zarządzaniu dużymi podmiotami medycznymi, przejmuje stery w Ministerstwie Zdrowia, które od dawna znajduje się w centrum zainteresowania publicznego. Kim jest nowa minister zdrowia? Od 2017 roku, Sobierańska-Grenda zajmuje stanowisko dyrektora generalnego w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni. Posiada tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie ekonomii i finansów, a także ukończyła cenione programy edukacyjne, w tym MBA dla menedżerów w sektorze medycznym oraz Advanced Management Program w Akademii Leona Koźmińskiego. Dzięki jej sukcesom w procesach naprawczych w szpitalach na terenie całej Polski i skutecznemu kierowaniu jednostkami medycznymi, postrzegana jest jako wybitna specjalistka w polskiej służbie zdrowia.

Sobierańska-Grenda, dzięki swoim kompetencjom w zarządzaniu kryzysowym, skutecznie przeprowadziła proces restrukturyzacji i oddłużenia w blisko 30 szpitalach. Jej doświadczenie zaowocowało także połączeniem czterech placówek medycznych w ramach Szpitali Pomorskich (dwóch w Gdyni, jednej w Wejherowie i jednej w Gdańsku) w efektywnie działającą całość. "Gazeta Wyborcza" podkreślała, że Sobierańska‑Grenda jest uważana za idealną kandydatkę na to stanowisko, dzięki połączeniu zawodowej wiedzy prawniczej z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi jednostkami medycznymi.

Poradnik zdrowie ocenia

- Te informacje sprawiają, że zarówno pacjenci, jak i lekarze, czy inne środowiska medyczne mogą wiązać duże nadzieje z postacią nowej szefowej, choćby pod kątem często wspominanego na kongresach tematu dotyczącego potrzeby odwrócenia piramidy świadczeń. Kolejna kwestia to zwróceniem uwagi na potrzebę nauki komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, co często może skracać czas diagnozy i uniknąć sytuacji, że chory pójdzie do kolejnego lekarza. A to jak wiemy jeden z aspektów wydłużających kolejki do specjalistów. Niemniej to zaledwie początek listy potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed nową minister zdrowia - napisał Poradnik Zdrowie.

Majątek nowe minister

Ze względu na pracę w samorządowej spółce Jolanta Sobierańska‑Grenda musiała składać oświadczenia majątkowe. Ostatnie zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pochodzi z 2024 r. i przedstawia stan na 31 grudnia 2023 r. Wpisała w nim kilka nieruchomości: dom o powierzchni 109 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 61,8 m kw. i wartości 700 tys. zł (majątek odrębny), mieszkanie o powierzchni 92,41 m kw. i wartości 1,6 mln zł (majątek odrębny). Do tego dochodzą: działka pod pierwszą z nieruchomości, działka obok niej oraz udziały w halach garażowych przy mieszkaniach. Z tytułu pracy Jolanta Sobierańska‑Grenda zarobiła w 2023 r. ponad 488 tys. zł. Do tego doszło blisko 34 tys. zł z innych źródeł. Wspólnie z mężem mieli także 280 tys. zł oszczędności.

Oprócz działalności zarządczej i doradczej Sobierańska-Grenda prowadziła także działalność dydaktyczną. Jest wykładowczynią na kursach oraz studiach podyplomowych i MBA dla kadry medycznej – m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

