Polityka energetyczna pod kierownictwem Balczuna

Jak podkreślił premier Tusk, w resorcie pod kierownictwem Balczuna ma zostać opracowana nowa polityka energetyczna, która przyspieszy transformację energetyczną Polski, z naciskiem na rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak morska energetyka wiatrowa. Balczun, doświadczony menedżer i lider rockowego zespołu Chemia, wnosi do rządu unikalne połączenie kompetencji biznesowych, doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i pasji do muzyki.

Wojciech Balczun urodził się 19 czerwca 1970 roku w Elblągu. To miasto było początkiem jego drogi, która zaprowadziła go na najwyższe stanowiska w biznesie, polityce i na sceny muzyczne w Polsce oraz za granicą. Balczun ukończył politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a następnie zdobył prestiżowe wykształcenie podyplomowe MBA, walidowane przez Rotterdam School of Management Erasmus University. Jego kariera rozpoczęła się od stanowiska dyrektora sprzedaży w „Trybunie Śląskiej”. Później pracował w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, był członkiem rady nadzorczej Totalizatora Sportowego oraz dyrektorem biura marketingu i promocji Poczty Polskiej. W PKO Banku Polskim pełnił funkcję dyrektora zarządzającego marketingiem detalicznym i przewodniczył radzie nadzorczej Inteligo Financial Services. W latach 2005–2007 był przewodniczącym rady nadzorczej PKP.

Prezes PKP CARGO

Kluczowym etapem w jego karierze było objęcie w 2008 roku stanowiska prezesa PKP Cargo, drugiego co do wielkości przewoźnika kolejowego w Europie. Balczun przeprowadził restrukturyzację spółki, opracował strategię rozwoju i wprowadził ją na Giełdę Papierów Wartościowych. W latach 2016–2017 kierował Kolejami Ukraińskimi (Ukrzaliznycia), zarządzając przedsiębiorstwem zatrudniającym 330 tys. osób i wdrażając reformy w trudnych warunkach ukraińskiego systemu prawnego.

Od marca 2025 roku jako prezes ARP koncentrował się na rozwoju sektora kolejowego, m.in. poprzez wsparcie dla Polregio i Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski, oraz na współpracy międzynarodowej, np. przy odbudowie Ukrainy przez terminal w Sławkowie. Jego doświadczenie w zarządzaniu i transformacji dużych podmiotów gospodarczych czyni go odpowiednim kandydatem do realizacji ambitnych celów w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nominacja Balczuna na ministra aktywów państwowych została potwierdzona przez premiera Donalda Tuska, który wskazał, że resort pod jego kierownictwem odegra kluczową rolę w opracowaniu nowej polityki energetycznej. Tusk podkreślił, że Polska stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej, czego przykładem jest projekt Baltic Towers w Gdańsku, realizowany przez ARP we współpracy z hiszpańską firmą GRI Renewable Industries. Balczun, jako były prezes ARP, odegrał istotną rolę w tym projekcie, który ma uczynić Polskę liderem w europejskim łańcuchu dostaw dla offshore wind. Jego zadaniem w resorcie będzie nadzór nad spółkami Skarbu Państwa oraz dalsze wspieranie transformacji energetycznej, co ma zapewnić tańszą i bardziej dostępną energię dla Polaków.

Prezes ARP

Jako prezes ARP, Balczun przekształcił agencję z „archiwum restrukturyzacyjnego” w podmiot realizujący projekty rozwojowe, takie jak Baltic Towers. „W Baltic Towers budujemy wieże wiatrowe, angażując polskich dostawców i dbając o lokalny content. To początek nowej strategii ARP, gdzie przemysł i synergia w grupie kapitałowej są kluczowe” – powiedział podczas wizyty premiera Tuska w Gdańsku. Jego podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego i skupienie na lokalnych dostawcach zyskały uznanie, a projekt w Sławkowie, określany jako „największy suchy port w Europie”, ma wzmocnić pozycję Polski w logistyce związanej z odbudową Ukrainy.

Równolegle z karierą menedżerską, Balczun od 2007 roku jest liderem i gitarzystą rockowego zespołu Chemia, który założył w Warszawie. Zespół, działający w nurcie rocka i hard rocka, wydał sześć albumów, m.in. „Dobra Chemia” (2010), „Let Me” i „Something to Believe In” (2022). Zyskał popularność dzięki utworom takim jak „Bondage of Love” czy „Fire”. Chemia koncertowała na festiwalach takich jak Orange Festival, Sonisphere czy Woodstock, supportując gwiazdy jak Metallica czy Guns N’ Roses. W 2012 roku nagrywała w Vancouver, współpracując z The Warehouse Studio i agentem Ralphem Jamesem, znanym z pracy z Nickelback. Balczun podkreśla, że muzyka pozwala mu zachować równowagę psychiczną: „Robię to, co kocham, i nie oglądam się na stereotypy” – mówił w rozmowie z Brief.pl.

Życie rodzinne

Wojciech Balczun jest żonaty i ma dwoje dzieci. Choć chroni swoją prywatność, w wywiadach wspomina, że rodzina jest dla niego fundamentem, wspierającym go w godzeniu wymagającej kariery z pasją muzyczną. Jego zdolność do łączenia tych światów świadczy o jego autentyczności i determinacji.