Prokurator Ewa Wrzosek ukarana. Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. W tle sprawa znanego rapera

Sąd Najwyższy podtrzymał karę dyscyplinarną dla prokurator Ewy Wrzosek za jej wpisy na platformie X z lat 2022-2023.

Sprawa dotyczy wpisów atakujących asesor prokuratorską, która oskarżyła rapera o posiadanie niewielkiej ilości marihuany.

Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że prokurator, jako osoba publiczna, musi przestrzegać pewnych granic w mediach społecznościowych.

Dowiedz się, dlaczego granice wolności słowa są tak ważne w przypadku urzędników państwowych.

Sąd Najwyższy podtrzymał w poniedziałek karę dyscyplinarną upomnienia dla prokurator Ewy Wrzosek w sprawie jej wpisów na platformie X z lat 2022-2023. Chodzi o orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego, działającego przy Prokuratorze Generalnym, z maja 2025 roku, który ukarał prokurator Ewę Wrzosek upomnieniem w sprawie o dwa wpisy na platformie X.

Jak donosiła kilka miesięcy temu „Rzeczpospolita”, prokurator Wrzosek miała w nich „atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany”.

W poniedziałek, 8 grudnia, Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji. Jak mówiła podczas uzasadnienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, sprawa dotyczy przede wszystkim „ustalenia granicy wolności słowa” prokuratora w mediach społecznościowych.

Oczywiście my nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać – tłumaczyła sędzia Skoczkowska.

Kim jest Ewa Wrzosek?

Ewa Wrzosek to jedna z najbardziej znanych prokuratorów w Polsce. Pracowała m.in. jako zastępczyni szefa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz, a w 2016 roku objęła stanowisko szefowej Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. W sierpniu 2025 została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. Do jej zadań należy bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego z Prokuraturą Krajową.