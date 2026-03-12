Nawrocki o godz. 20 wygłosi orędzie, a Tusk miał dokładnie w tym samym czasie udzielić wywiadu! Ale nagle doszło do zmiany planów!

O godzinie 20:00 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Wiadomość tę przekazał szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker na portalu X w krótkim wpisie: - Dziś o 20.00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego - powiadomił. Co ciekawe, w tym samym czasie w telewizji miał się pojawić premier Donald Tusk, jako gość programu TVP Info "Pytanie dnia". Wywiad został jednak odwołany!

i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Art Service/Super Express Uśmiechnięty Karol Nawrocki i marszczący brwi Donald Tusk symbolizują napięcia polityczne. Prezydent Nawrocki rozważa skierowanie budżetu do TK, co mogłoby zagrozić stabilności rządu Tuska. Więcej o tym na Super Biznes.