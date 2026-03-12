Nawrocki o godz. 20 wygłosi orędzie, a Tusk miał dokładnie w tym samym czasie udzielić wywiadu! Ale nagle doszło do zmiany planów!

W czwartek, 12 marca, TVP Info przekazała, że wieczorem gościem Justyny Dobrosz-Oracz w programie "Pytanie dnia", tuż po serwisie "19.30" będzie premier Donald Tusk. Rozmowa była zapowiadana, jako wyjątkowy wywiad: - Najważniejszy wywiad dnia z szefem rządu. W czwartek 12 marca gościem „Pytania dnia” będzie prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Zapraszamy do TVP Info i TVP1 po głównym wydaniu programu informacyjnego „19.30”. Rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem poprowadzi Justyna Dobrosz-Oracz. Początek około godz. 19:58 - podano na stronie TVP Info.
Po południu, tego samego dnia, szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker na portalu X w krótkim wpisie przekazał: - Dziś o 20.00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Jednak na około godzinę przed planowanym orędziem i zapowiadanym wywiadem pojawiła się kolejna informacja. Na portalu X TVP Info podano: - Adam Szłapka będzie gościem Justyny Dobrosz-Oracz w "Pytaniu dnia" w TVP Info tuż po orędziu prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego nie premier Tusk, a rzecznik rządu? Tej sprawy nie wyjaśniono, powody podmiany gościa nie są znane.