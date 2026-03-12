Tusk zagotował się po decyzji Nawrockiego ws. SAFE: "Wstyd". Uderzył w prezydenta potężnym ciosem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-03-12 20:38

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Swoją decyzję przekazał w specjalnym orędziu skierowanym do Polaków. Jak przyznał podjął taką, a nie inną decyzję, ponieważ: - Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. Na orędzie prezydenta natychmiast zareagował Donald Tusk i ogłosił, że nie zamierza czekać, tylko działać.

Katastrofa przed AirShow w Radomiu. Tusk i Nawrocki zabrali głos

i

Autor: SE Portret Donalda Tuska w garniturze i krawacie obok Karola Nawrockiego w garniturze. Politycy dyskutują o ustawie o kryptowalutach i bezpieczeństwie państwa. Więcej na ten temat na Super Biznes.

Prezydent Nawrocki zawetował SAFE: "Nie podpiszę"

Karol Nawrocki zdecydował ws. unijnego programu SAFE. Prezydent podczas wieczornego orędzia, które wygłosił w czwartek (12 marca), ogłosił: -Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej, czy później spotkają się z odpowiedzialnością, zarówno polityczną, jak i prawną - podkreślił.

Jak mówił pożyczka SAFE jest podobna do kredytów frankowych: - Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły tak bardzo, że prowadziło to do potężnych finansowych kryzysów - komentował Nawrocki, dodając, że politycy, którzy teraz chcą pożyczki z SAFE, muszą pamiętać, że jest to kredyt obciąży na długie lata kolejne pokolenia. - Dzisiejszy 18-latek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, będzie przez cały okres swojej pracy zawodowej spłacał zobowiązanie zaciągnięte w jego imieniu - stwierdził prezydent Karol Nawrocki. Jako lepsze rozwiązanie prezydent wskazał, że należy skupić się na propozycji tzw. Polskiego SAFE 0 proc., czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ta propozycja powstała przy współpracy Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego.  

Tuż po wygłoszeniu przez prezydenta orędzia, od razu zareagował premier Donald Tusk. Na portalu X napisał krótko, ale ostro pod adresem Nawrockiego, ponieważ stwierdził, że ten stracił szansę na zachowanie się, jak ktoś, kto jest patriotą: - Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Premier Tusk ma "plan B" na SAFE? Już to zapowiedział 

Przypomnijmy, że we wtorek 10 marca w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem w sprawie obu wersji programu SAFE. Wcześniej premier postanowił jednak poinformować media o bardzo dla niego niepokojących doniesieniach, jakoby prezydent miał zawetować ten program w wydaniu proponowanym przez Unię Europejską. Tusk oznajmił też, że jeśli tak miałoby się stać, jego rząd przygotuje "plan B".  Jak już wiemy, tak się stało, a "plan B" najwyraźniej się ziści. 

Czym jest program SAFE?

Jeśli chodzi o unijny program SAFE, to Polska miałaby być największym jego beneficjentem - polski rząd mógłby skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY
Donald Tusk o programie SAFE
Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK