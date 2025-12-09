Zimny prysznic dla Tuska. Wyniki sondażu to pilny sygnał

Tylko 33 proc. pozytywnych ocen

Prawie połowa widzi premiera negatywnie

Ogromna grupa niezdecydowanych

Najgorzej wśród młodych i słabiej zarabiających

Tusk z poparciem tylko jednej trzeciej. Wyniki nie zachwycają

Badanie wykazało, że premiera bardzo dobrze ocenia zaledwie 11 proc. badanych, a „raczej dobrze” około 21 proc.. Łącznie daje to nieco ponad 33 proc. pozytywnych opinii. Dla polityka, który wracał do władzy z hasłem „nowego otwarcia”, to zdecydowanie mniej, niż można było się spodziewać po dwóch latach rządów.

Jeszcze gorzej wyglądają liczby po drugiej stronie

Na drugim biegunie mamy 42 proc. negatywnych ocen, w tym aż 25 proc. „bardzo złych”, co pokazuje, że emocje wobec Tuska są silne, a podziały gigantyczne. Co ważne, znaczna grupa badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić pracy premiera. To prawie 24 proc. ankietowanych.

To może oznaczać jedno: ta grupa nie jest ani po stronie władzy, ani opozycji i wciąż czeka na argumenty. Sondaż pokazał dramatyczną różnicę pokoleniową. Wśród najmłodszych wyborców (18–24 lata) pozytywnie ocenia Tuska zaledwie 23 proc.. A to oznacza, że rząd nie przekonuje młodego elektoratu, który w przyszłych wyborach może mieć decydujący wpływ na układ sił politycznych.

Najlepiej wśród seniorów i najbogatszych

Najwięcej pozytywnych ocen premier zbiera:

u seniorów (powyżej 65 lat),

u osób najbogatszych.

Wśród osób powyżej 75. roku życia, pozytywnie patrzy na Tuska nawet ponad połowa. Natomiast osoby zarabiające powyżej 9 tys. zł netto oceniają szefa rządu najlepiej ze wszystkich grup dochodowych.

Jarosław Wałęsa uderza w Konfederację. „Pakujcie się i jedźcie do raju”

Elektoraty pokazują coś jeszcze ważniejszego

Najbardziej przychylni Tuskowi są wyborcy:

Koalicji Obywatelskiej

Lewicy

Ale tu niespodzianka: wyborcy Polski 2050 i PSL w większości są niezdecydowani, co oznacza, że tzw. koalicja rządowa nie jest wcale tak stabilna emocjonalnie, jak wygląda na papierze.

Najbardziej krytyczni? Zwolennicy Konfederacji

Wśród elektoratu Konfederacji aż ponad 70 proc. ocenia premiera negatywnie. Równie źle wypada u wyborców PiS.

To pokazuje, jak ogromna polaryzacja dotyka Tuska osobiście i jak mocno jego ocena zależy od politycznych preferencji.

Analiza: „No i po co była ta zmiana?”

Dwa lata po zmianie władzy nastroje wyglądają tak, jakby część społeczeństwa zaczęła zadawać niewygodne pytania:

czy Tusk spełnił obietnice,

czy poprawiła się sytuacja ekonomiczna,

czy konflikty i emocje polityczne uspokoiły się, czy wręcz przeciwnie.

I odpowiedzi w badaniu nie wyglądają dla premiera dobrze.

Najgroźniejsze dla Tuska? Nie krytycy, lecz… niezdecydowani

To właśnie ogromna populacja niezdecydowanych wyborców może okazać się największym wyzwaniem. Jeśli ci ludzi nie da się przekonać, to rząd wejdzie w kolejne miesiące bez realnej przewagi emocjonalnej, która często decyduje o poparciu.

