Nie żyje żona europosła Jacka Protasa, Eleonora. Politycy KO wspierają kolegę

Nie żyje Eleonora Protas, żona znanego polityka KO, Jacka Protasa. Małżonkowie przeżyli razem ponad 40 lat, okrągłą rocznicę świętowali na początku tego roku: - 40 lat to dużo i mało, ale zawsze razem - komentowała w sieci z okazji jubileuszu żona polityka. Niestety, los okazał się okrutny dla Protasów. W sieci pojawiły się kondolencje złożone politykowi od jego przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej. - Wiadomość o śmierci Pani Eleonory Protas przyjąłem z wielkim smutkiem. Panu Jackowi Protasowi - Posłowi do Parlamentu Europejskiego oraz Jego Bliskim składam szczere wyrazy współczucia - napisali na Facebooku senator Maciej Żywno oraz poseł Krzysztof Truskolaski, a także marszałek województwa podlaskiego, Łukasz Prokorym.

W sieci znalazły się również słowa wsparcia skierowane do polityka KO: - Panu Jackowi Protasowi Posłowi do Parlamentu Europejskiego Jego Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia, słowa otuchy i wsparcia po śmierci Małżonki Eleonory przekazują Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński wraz z Członkami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kim jest europoseł Jacek Protas?

Jacek Protas to polityk, który ma bardzo bogatą karierę w polityce. W latach 2006–2014 był marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, pracował jako poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji, a w latach 2023–2024 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W czasie wyborów do PE w 2024 otrzymał pierwsze miejsce na liście w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, co dało mu mandat. Protas jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego. Jego żona była z zwodu kosmetyczką i prowadziła gabinet kosmetyczny w Lidzbarku Warmińskim.