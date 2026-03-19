Nie żyje żona europosła Jacka Protasa, Eleonora. Politycy KO wspierają kolegę

Paulina Jaworska
2026-03-19 15:26

Europoseł Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej przeżywa teraz trudne chwile. Zmarła jego ukochana żona, Eleonora Protas. W sieci pojawiły się kondolencje i wyrazy wsparcia kierowane do polityka od kolegów i przyjaciół z KO, parlamentarzystów i samorządowców.

Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Nie żyje Eleonora Protas, żona znanego polityka KO, Jacka Protasa. Małżonkowie przeżyli razem ponad 40 lat, okrągłą rocznicę świętowali na początku tego roku: - 40 lat to dużo i mało, ale zawsze razem - komentowała w sieci z okazji jubileuszu żona polityka. Niestety, los okazał się okrutny dla Protasów. W sieci pojawiły się kondolencje złożone politykowi od jego przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej. - Wiadomość o śmierci Pani Eleonory Protas przyjąłem z wielkim smutkiem. Panu Jackowi Protasowi - Posłowi do Parlamentu Europejskiego oraz Jego Bliskim składam szczere wyrazy współczucia - napisali na Facebooku senator Maciej Żywno oraz poseł Krzysztof Truskolaski, a także marszałek województwa podlaskiego, Łukasz Prokorym. 

W sieci znalazły się również słowa wsparcia skierowane do polityka KO:  - Panu Jackowi Protasowi Posłowi do Parlamentu Europejskiego Jego Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia, słowa otuchy i wsparcia po śmierci Małżonki Eleonory przekazują Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński wraz z Członkami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Kim jest europoseł Jacek Protas? 

Jacek Protas to polityk, który ma bardzo bogatą karierę w polityce. W latach 2006–2014 był marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, pracował jako poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji, a w latach 2023–2024 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.  W czasie wyborów do PE w 2024 otrzymał pierwsze miejsce na liście w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, co dało mu mandat. Protas jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego. Jego żona była z zwodu kosmetyczką i prowadziła gabinet kosmetyczny w Lidzbarku Warmińskim. 

BĘDZIESZ ZASKOCZONY, JAK CHIŃCZYCY ZAPISUJĄ SŁOWO "KRYZYS"
