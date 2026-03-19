Szef MON o projekcie prezydenta ws. polskiego SAFE. "Przedstawię pomysł". Zrobi to w specjalny sposób!

W czwartek (19 marca) marszałek Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie przekazał, że prezydencki projekt ustawy o tzw. polskim SAFE 0 proc. został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji. Jak dodał, po informacji, którą otrzymał w wyniku tej analizy zdecydował, by nie nadawać temu projektowi numeru druku. Zaznaczył, że ma bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności prezydenckiego projektu: - Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji - przyznał Czarzasty.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie został poproszony o komentarz do decyzji marszałka Czarzastego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

Szef MON ocenił, że jest zwolennikiem pracy nad projektem: - (...) pomimo wad konstytucyjnych tej ustawy, chciałbym, żeby one zostały naprawione - zapewnił wicepremier. Jak powiedział, ma na to też swój pomysł, koncepcję PSL-u w tej kwestii, którą zamierza ujawnić: - Przedstawię pomysł mojego środowiska politycznego, jak wyjść z tej sytuacji, co zrobić, żeby więcej pieniędzy trafiło na bezpieczeństwo Polski. Ja jestem, jako minister obrony narodowej, zainteresowany wszystkimi pieniędzmi. Nie przyjmuję alternatyw, tylko uzupełnienie - zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Specjalny live z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem

Nie podał szczegółów, ale jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się ze źródła zbliżonego do wicepremiera i szefa PSL, chodzi o ujawnienie przez Władysława Kosiniaka-Kamysza konkretnych rozwiązań dotyczących propozycji prezydenta Nawrockiego i prezesa Glapińskiego. Wszystko ostanie przedstawione w piątek (20 marca) o godz. 19.00 w czasie specjalnego, pierwszego takiego, live'a na Facebooku i X. Usłyszymy w im o strategii bezpieczeństwa, oraz o tym, jak wykorzystany zostanie program SAFE. Zaprezentowany zostanie pomysł na propozycję prezydenta i szefa NBP w sprawie finansowania zakupów dla wojska.

