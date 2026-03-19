Tajemnica wolnych miejsc w TK rozwiązana? Czarzasty rzuca nowe światło na polityczne "gry"

Włodzimierz Czarzasty wyjaśnia, dlaczego Trybunał Konstytucyjny ma nieobsadzone wakaty, obalając mit błędów proceduralnych.

Problem leży w braku zgłoszeń kandydatów od jednej ze stron politycznych, co prowadzi do impasu.

Czarzasty sugeruje, że to celowe działanie, mające na celu utrzymanie obecnego stanu rzeczy.

Czy to polityczne "gry" blokują stabilizację TK? Dowiedz się, co naprawdę się dzieje!

Dlaczego miejsca w TK pozostają nieobsadzone?

Czarzasty podkreślił, że brak wyboru sędziów w krótszym czasie po zwolnieniu wakatów nie jest problemem proceduralnym. "To w ogóle nie jest problem, dlatego że marszałek Sejmu, mówię tutaj o Szymonie Hołowni, zgodnie z prawem, w momencie, kiedy uwalniały się te miejsca, ogłaszał konkursy" – wyjaśnił w TOK FM. Problem leży gdzie indziej.

Jak dodał, kandydatów zgłaszał PiS, ale nie byli oni wybierani. "A druga strona nie zgłaszała kandydatów, w związku z tym też nie byli wybierani. Ale tu nie ma błędu proceduralnego" – zaznaczył. Wiceprzewodniczący Sejmu stanowczo stwierdził, że "procedura była wypełniana, na tę procedurę nie było zgłoszeń", co ostatecznie doprowadziło do impasu.

Czy to celowe działanie?

Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do pytań Zbigniewa Boguckiego dotyczących wyboru nowych sędziów TK. Polityk Lewicy postrzega całą sytuację jako próbę opóźniania przyjęcia ślubowania przez sędziów. "Traktuję wszystkie te gry wokół Trybunału Konstytucyjnego jako taką chęć odwlekania przyjęcia ślubowania przez tych sędziów i taką naprawdę bardzo mocną chęć nienaprawiania tej sytuacji, która została stworzona przez kilka lat rządów PiS-u i za pana prezydenta Dudy" – powiedział w rozmowie z Karoliną Lewicką w "Poranku TOK FM".

Słowa Czarzastego sugerują, że obecne "gry" wokół Trybunału Konstytucyjnego mają głębsze podłoże polityczne. Zamiast dążyć do szybkiego rozwiązania problemu wakatów, niektóre strony mogą celowo przedłużać proces, aby uniknąć zmian w składzie TK.

Przyszłość Trybunału Konstytucyjnego

Obecna sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym budzi wiele kontrowersji i jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej. Wypowiedź Włodzimierza Czarzastego rzuca światło na polityczne uwarunkowania, które wpływają na obsadzanie wakatów. Brak porozumienia między stronami politycznymi i wzajemne oskarżenia sprawiają, że przyszłość TK pozostaje niepewna, a obywatele czekają na stabilizację i prawidłowe funkcjonowanie tej ważnej instytucji.

12

Express Biedrzyckiej - Tomasz Słomka