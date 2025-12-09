Jarosław Wałęsa uderza w Konfederację. „Pakujcie się i jedźcie do raju”

• Jarosław Wałęsa uderza w krytyków Unii Europejskiej • Mocny wpis: „Pakujcie się i jedźcie do raju” • Konfederacja publikuje grafikę o spadającym poparciu dla UE
„Chcecie z Unii wyjść, ale…” – Wałęsa punktuje
Eurodeputowany ironicznie wylicza, co jego zdaniem robią przeciwnicy UE:
„Chcecie z Unii wyjść, ale pensja europejska nie śmierdzi (…) Chcecie z Unii wyjść, ale korzystacie z dróg wybudowanych za kasę unijną”.
I dalej:
„Chcecie z Unii wyjść, ale Wasze trollkontla nadają z… Holandii”.
Wałęsa wielokrotnie sugeruje, że chodzi właśnie o środowisko Konfederacji oraz wyborców nastawionych antyunijnie.
Najmocniejsze słowa: „Na wschodzie czeka Sajuz”
Na końcu Wałęsa nie owija w bawełnę:
„Skoro Wam tak źle, to wychodźcie. Na wschodzie czeka na Was kraina mlekiem i miodem płynąca. Rodzący się na nowo sowiecki Sajuz na Was czeka. Sasza i Wodia także na Was czekają. Pakujcie się i jedźcie do ‘raju’”.
Europoseł zwraca uwagę także na leczenie w polskich szpitalach na sprzęcie sfinansowanym z funduszy europejskich. Cel jest jasny, pokazanie, że nawet ci, którzy żądają opuszczenia Unii, codziennie korzystają z jej zasobów.
Sasin krótko: "Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska"
Udostępnił post Konfederacji z grafiką „25%”
Konfederacja zamieściła grafikę przedstawiającą mapę Polski odcinaną od flagi Unii Europejskiej, z dużym napisem „25%”. Post sugeruje spadek poparcia dla UE. I to właśnie ten materiał Wałęsa udostępnił w swoich mediach społecznościowych, dodając pod nim długą ripostę. W sieci nie ma wątpliwości: zrobił to po to, żeby odpowiedzieć bezpośrednio i „w twarz” ugrupowaniu.
Wałęsa o „Sowietskim Sajuzie” – przypadek?
Polityk Koalicji Obywatelskiej porównał „wychodzenie z Europy” do kierunku w stronę Moskwy, co natychmiast stało się najmocniejszym punktem jego wpisu. Część komentatorów zwraca uwagę, że to metoda komunikacyjna typowa dla obecnej wojny informacyjnej: ostre skojarzenia, emocjonalne hasła, antyrosyjskie uproszczenia, wszystko po to, by zmusić odbiorców do reakcji.
