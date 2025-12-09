Jarosław Wałęsa uderza w Konfederację. „Pakujcie się i jedźcie do raju”

• Jarosław Wałęsa uderza w krytyków Unii Europejskiej • Mocny wpis: „Pakujcie się i jedźcie do raju” • Konfederacja publikuje grafikę o spadającym poparciu dla UE

„Chcecie z Unii wyjść, ale…” – Wałęsa punktuje

Eurodeputowany ironicznie wylicza, co jego zdaniem robią przeciwnicy UE:

Chcecie z Unii wyjść, ale pensja europosła nie śmierdzi.Chcecie z Unii wyjść, ale dotacje unijne bierzecie.Chcecie z Unii wyjść, ale na Erasmusie byliście.Chcecie z Unii wyjść, ale wyjeżdżacie do pracy na zachód.Chcecie z Unii wyjść, ale Wasze trollkonta nadają z...… pic.twitter.com/omKYYoJ49X— Jarosław Wałęsa (@WalesaJL) December 9, 2025

„Chcecie z Unii wyjść, ale pensja europejska nie śmierdzi (…) Chcecie z Unii wyjść, ale korzystacie z dróg wybudowanych za kasę unijną”.

I dalej:

„Chcecie z Unii wyjść, ale Wasze trollkontla nadają z… Holandii”.

Wałęsa wielokrotnie sugeruje, że chodzi właśnie o środowisko Konfederacji oraz wyborców nastawionych antyunijnie.

Najmocniejsze słowa: „Na wschodzie czeka Sajuz”

Na końcu Wałęsa nie owija w bawełnę:

„Skoro Wam tak źle, to wychodźcie. Na wschodzie czeka na Was kraina mlekiem i miodem płynąca. Rodzący się na nowo sowiecki Sajuz na Was czeka. Sasza i Wodia także na Was czekają. Pakujcie się i jedźcie do ‘raju’”.

Europoseł zwraca uwagę także na leczenie w polskich szpitalach na sprzęcie sfinansowanym z funduszy europejskich. Cel jest jasny, pokazanie, że nawet ci, którzy żądają opuszczenia Unii, codziennie korzystają z jej zasobów.

Sasin krótko: "Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska"

Udostępnił post Konfederacji z grafiką „25%”

Konfederacja zamieściła grafikę przedstawiającą mapę Polski odcinaną od flagi Unii Europejskiej, z dużym napisem „25%”. Post sugeruje spadek poparcia dla UE. I to właśnie ten materiał Wałęsa udostępnił w swoich mediach społecznościowych, dodając pod nim długą ripostę. W sieci nie ma wątpliwości: zrobił to po to, żeby odpowiedzieć bezpośrednio i „w twarz” ugrupowaniu.

Wałęsa o „Sowietskim Sajuzie” – przypadek?

Polityk Koalicji Obywatelskiej porównał „wychodzenie z Europy” do kierunku w stronę Moskwy, co natychmiast stało się najmocniejszym punktem jego wpisu. Część komentatorów zwraca uwagę, że to metoda komunikacyjna typowa dla obecnej wojny informacyjnej: ostre skojarzenia, emocjonalne hasła, antyrosyjskie uproszczenia, wszystko po to, by zmusić odbiorców do reakcji.

