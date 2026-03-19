Grzegorz Braun w sądzie. To już nie proces, to polityczny spektakl. Czego naprawdę chce polityk?

Grzegorz Braun, oskarżony o siedem czynów, obrał w sądzie zaskakującą taktykę.

Polityk wykorzystuje proces do długich wywodów, budując wizerunek ofiary prześladowań.

Jego działania, od choinki LGBT+ po gaśnicę w Sejmie, stały się symbolami konfliktu.

Teatr jednego aktora? Taktyka Brauna w sądzie

Grzegorz Braun, oskarżony o siedem czynów, w tym zniszczenie mienia i zakłócanie wydarzeń publicznych, obrał strategię, która zaskakuje nawet doświadczonych prawników. Zamiast skupiać się na obronie, polityk wykorzystuje każdą okazję, by wygłaszać długie, wielowątkowe wywody, często odwołujące się do historii, religii i ideologii. Jego wystąpienia trwają godzinami, co prowadzi do widocznego zmęczenia prokuratorów i oskarżycieli posiłkowych, a także znużenia sędziego.

Zdane prawo jazdy unieważnione? Ministerstwo Infrastruktury wywołało chaos!

Ta taktyka, choć frustrująca dla wymiaru sprawiedliwości, okazuje się skuteczna w budowaniu wizerunku Brauna jako ofiary politycznych prześladowań. Zdjęcia zmęczonych oskarżycieli, rozpowszechniane w sieci przez jego zwolenników, są interpretowane jako dowód na "rozjechanie przeciwników" przez polityka.

Od choinki LGBT+ po gaśnicę w Sejmie: zarzuty, które wstrząsnęły Polską

Wśród zarzutów stawianych Braunowi, najgłośniejsze to incydent z choinką w Sądzie Okręgowym w Krakowie w styczniu 2023 roku, którą polityk wyniósł i wyrzucił na śmietnik, protestując przeciwko ozdobom z symbolami LGBT+ i motywami polsko-ukraińskimi. Drugim, szeroko komentowanym wydarzeniem, było zgaszenie świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku przy użyciu gaśnicy. Prokuratura uznała to za złośliwe przeszkodzenie w wykonywaniu aktu religijnego i znieważenie przedmiotu czci religijnej. Braun kwestionuje jednak religijny charakter wydarzenia, twierdząc, że organizowała je świecka fundacja.

Te incydenty, choć z pozoru drobne, stały się symbolami szerszego konfliktu ideologicznego i politycznego, w którym Grzegorz Braun odgrywa centralną rolę.

Czy proces Brauna to zaplanowana kampania?

Wokół procesu Brauna narasta atmosfera politycznego spisku. Zwolennicy polityka, w tym mieszkańcy wsi pod Lublinem czy górale z Zakopanego, wierzą, że celem postępowania jest wyeliminowanie go z polityki przed wyborami w 2027 roku. Porównują sytuację do tej, jaka spotkała Andrzeja Leppera i Samoobronę.

Co więcej, jak ujawnia WP, każde słowo z sali rozpraw jest skrupulatnie notowane przez specjalnego dokumentalistę. Po zakończeniu procesu ma ukazać się książka, która przedstawi rzekomą próbę wyeliminowania Brauna z życia publicznego. To wszystko wskazuje, że polityk i jego otoczenie świadomie budują narrację o męczenniku politycznym, wykorzystując proces jako platformę do umacniania swojej pozycji.

Długa droga do wyroku: 80 świadków i nieskończone wykłady

Proces Brauna jest daleki od zakończenia. Z powodu obszerności wypowiedzi polityka i jego taktyki "zamęczania przeciwnika", drukowanie protokołów rozpraw stało się wyzwaniem. Kolejne terminy wyznaczono na kwiecień, maj, a nawet po wakacjach. Do przesłuchania pozostaje jeszcze około 80 świadków, co sprawia, że nikt nie jest w stanie oszacować, kiedy zapadnie wyrok.

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia, proces Grzegorza Brauna już teraz stał się politycznym wydarzeniem, które z pewnością wpłynie na jego dalszą karierę i debatę publiczną w Polsce. Pytanie brzmi: czy sąd zdoła utrzymać powagę postępowania, czy też ostatecznie ulegnie presji politycznego teatru?

Poniżej galeria zdjęć: Grzegorz Braun ma młodą żonę i malutkie dzieci

