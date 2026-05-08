Jarosław Kaczyński ostro podsumował wizytę Tuska o papieża! Nie gryzł się w język

Premier Donald Tusk odbył audiencję u papieża Leona XIV w Watykanie, po której podkreślał zbieżność wartości i poglądów, a także wagę papieskich słów dla odbudowy ładu moralnego.

Jarosław Kaczyński ostro skrytykował wizytę premiera Tuska, zarzucając mu hipokryzję i wiążąc ją z prowadzonym śledztwem wobec Daniela Obajtka oraz decyzją o wycofaniu pisma z wizerunkiem św. Jana Pawła II ze stacji Orlen.

Premier Donald Tusk został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV w Stolicy Apostolskiej. Po zakończeniu spotkania szef rządu podzielił się z mediami swoimi wrażeniami, podkreślając wagę wspólnych wartości oraz wyrażając przekonanie, że nauczanie papieża ma moc "przywracania ładu moralnego w życiu publicznym".

Donald Tusk, po opuszczeniu Watykanu, opowiedział dziennikarzom o przebiegu spotkania, które określił jako "długą i nieformalną" rozmowę. Premier wyraził zdumienie z powodu zbieżności poglądów z Ojcem Świętym.

- To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne - mówił.

Szef rządu relacjonował również, że przekazał papieżowi swoją wiarę w to, iż jego "słowa mogą bardzo poprawić ten świat". Podkreślił, że "słowa i działania ojca świętego mogą też przywracać ład moralny w życiu publicznym".

Tusk zaznaczył także, że on oraz papież Leon XIV podzielają "bardzo podobne wartości". Przyznał, że "niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe te wartości, że może już nie odgrywają takiej roli". Mimo to, premier akcentował ich niezmienną wagę.

- To wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, wiara w to, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że takie starodawne wynalazki jak prawa człowieka, że to wszystko ma głęboki sens i że nie jesteśmy w tym sami - przekazał.

Na koniec wizyty premier Tusk wystosował zaproszenie dla papieża do odwiedzenia Polski, wskazując rok 2028 jako najbardziej prawdopodobny termin ewentualnej pielgrzymki.

Ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego

Reakcja na wizytę premiera Tuska w Watykanie nadeszła ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Lider opozycji wyraził swoją krytykę w poście opublikowanym na platformie X, koncentrując się na kwestii domniemanej hipokryzji szefa rządu. Jarosław Kaczyński odniósł się bezpośrednio do słów Tuska o zbieżności poglądów z papieżem, pisząc:

- "Pierwszy katolik" wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie... Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II… - czytamy. - Hipokryzja do entej potęgi! Polityka „opiłowywania katolików” trwa… - dodał.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego nawiązuje do obecnej sytuacji Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, wobec którego prowadzone jest śledztwo. Kaczyński powiązał wizytę premiera Tuska z działaniami prokuratury, sugerując, że premier nie może jednocześnie deklarować wspólnych wartości z papieżem i akceptować "szykan" wobec osoby, która wcześniej podjęła decyzję o wycofaniu z obiegu czasopisma z okładką przedstawiającą św. Jana Pawła II, uznaną za kontrowersyjną przez środowiska konserwatywne. Zarzuty te wpisują się w szerszą retorykę PiS dotyczącą rzekomej polityki "opiłowywania katolików" prowadzonej przez obecny rząd.

