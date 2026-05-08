Ponad 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak te dwie dekady oceniają Polacy? Niemal jednoznaczna opinia

Polska jest największym beneficjentem netto funduszy unijnych w historii, otrzymując "na czysto" ponad 165 mld euro (ok. 750 mld zł) od 2004 roku, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu PKB i niemal sześciokrotnego wzrostu eksportu.

Relacje Polski z UE są napięte z powodu sporów o reformę wymiaru sprawiedliwości (co doprowadziło do zamrożenia środków z KPO) oraz kontrowersji wokół Zielonego Ładu i dyskusji o zmianie traktatów.

Mimo wspomnianych kontrowersji, poparcie Polaków dla członkostwa w UE pozostaje bardzo wysokie (70% pozytywnych ocen), co świadczy o tym, że korzyści z integracji wciąż przeważają nad obawami.

Z danych Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego wynika, że Polska jest największym beneficjentem netto funduszy unijnych w historii. Od 2004 roku do początku 2025 roku Polska otrzymała z budżetu UE brutto około 250 mld euro. Po odjęciu składek członkowskich (ok. 85 mld euro), „na czysto” w polskiej gospodarce zostało ponad 165 mld euro (ok. 750 mld zł).Wzrost PKB: Polska gospodarka urosła w tym czasie trzykrotnie. Według prognoz na lata 2024–2025, Polska utrzymuje się w czołówce wzrostu PKB w całej Unii (ok. 3% rocznie), wyprzedzając średnią strefy euro. Dzięki polityce spójności wybudowano tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Jednocześnie wartość polskiego eksportu wzrosła niemal sześciokrotnie – z 60 mld euro w 2004 roku do ponad 350 mld euro obecnie.

Kontrowersje związane z UE

Mimo twardych danych ekonomicznych, relacje Warszawy z Brukselą w ostatnich latach były napięte, a pewne obszary polityki unijnej budzą w Polsce silny opór. Jednym z nich jest wieloletni spór o reformę wymiaru sprawiedliwości doprowadził do czasowego zamrożenia środków z Krajowego Planu Odbudowy . Choć fundusze zaczęły płynąć do Polski szerokim strumieniem w 2024 i 2025 roku, debata o granicach ingerencji Brukseli w wewnętrzne sprawy państw członkowskich pozostaje żywa. Narasta także dyskusja nad zmianą traktatów i odejściem od zasady jednomyślności w kluczowych kwestiach, co przez część klasy politycznej postrzegane jest jako zagrożenie dla podmiotowości Polski.

Innym punktem zapalnym jest Zielony Ład. Kontrowersje dotyczą kosztów transformacji energetycznej, systemu handlu emisjami oraz wymogów dla rolnictwa. Przeciwnicy wskazują na ryzyko utraty konkurencyjności polskiego przemysłu i wzrostu cen energii, co potwierdzają liczne skargi Polski do TSUE oraz wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niezgodności niektórych przepisów klimatycznych z ustawą zasadniczą.

Jak Polacy oceniają członkostwo?

Mimo wspomnianych kontrowersji, poparcie dla obecności Polski w strukturach unijnych pozostaje na wysokim poziomie. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" pokazują, że zdecydowana większość obywateli pozytywnie ocenia bilans ostatnich dwóch dekad. Aż 70 proc. badanych ma pozytywną opinię. Przeciwnego zdania 22 proc. ankietowanych, a 8 proc. nie ma zdania na ten temat. Taka jednomyślność może świadczyć o tym, że korzyści z otwartych granic, wspólnego rynku i funduszy rozwojowych wciąż przeważają nad obawami dotyczącymi kosztownych regulacji czy sporów politycznych. Polska w 2026 roku pozostaje krajem silnie zintegrowanym, który z "ucznia" stał się jednym z kluczowych graczy na europejskiej mapie gospodarczej.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 05-06.05.2026 roku metodą CAWI na próbie 1024 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

