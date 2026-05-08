Marcin Faliński: Trump jest, a za chwilę może nie być

Już na wstępie płk Marcin Faliński został zapytany o swoją ocenę unijnego programu SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie. - Bardzo dobrze oceniam, bo to jest jedyna szansa na skokowy wzrost zdolności obronnych, i to nie chodzi tylko o armię. Również chodzi o służby, chociażby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Mówię Straż Graniczna, Policja bo to też ma też ma wpływ na to i myślę, że w dobie zagrożeń, które są ze wschodu, spłyną ze wschodu, nie mamy już czasu. Czas się nam skończył - przekonywał.

- My musimy mądrze inwestować przede wszystkim w zdolności nasze tu w krajowe, przemysłowe, bo to zostało przez wiele, wiele ostatnich lat po prostu zapomniane. My mamy technologię, mamy specjalistów, mamy tego typu zdolności. Potrzebujemy dofinansowania, żeby rozbudowywać nasze polskie zakłady. Oczywiście nie da się zamknąć naszych możliwości tylko w polskich rozwiązaniach, bo świat tak wygląda, ale musimy mieć te zdolności i one muszą być budowane bardzo szybko. I po prostu nie ma czasu, żeby z SAFE nie skorzystać - dodawał.

W pewnym momencie gość "Porannego ringu" został zapytany, czy ufa dzisiaj Ameryce pod wodzą prezydenta Donalda Trumpa. - Ameryka to nie Trump, chciałem powiedzieć. Trump jest, a za chwilę może nie być - ocenił bezkompromisowo. - Ameryka zostanie, ale w tym niższym poziomie trzeba rozwijać naprawdę dobre relacje z takimi krajami jak Szwecja, Estonia, Łotwa Rumunia, Mołdawia teraz. Dlatego to są sojusznicy, może nie tacy oczywiście, ale ze Szwedami czy Finami możemy Bałtyk naprawdę mocno kontrolować - tłumaczył.