Ludzie spotkali Tuska w Watykanie i się zaczęło! Zaskakujące sceny w kościele tuż przy grobie Jana Pawła II

Premier Tusk odbył bardzo ważną i ciekawą dyskusję z papieżem Leonem XIV, którego odwiedził w przeddzień jego wybory na papieża, czyli w czwartek (7 maja). Polityk nie ukrywał, że Ojciec Święty zrobił na nim ogromne wrażenie jako fantastyczny rozmówca. Dziennikarzom Tusk powiedział też, co usłyszał od papieża: - Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną myśl, myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków - żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.

Donalda Tuska zaskoczyło to, że z papieżem zgadzał się w wielu kwestiach: - To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne w dzisiejszych czasach, gdzie jest pełno kłótni i konfrontacji, przemocy - usłyszeć od Ojca Świętego słowa pod którymi się oburącz podpisuje to było coś naprawdę fajnego - ocenił szczerze polski premier.

Premier Donald Tusk złożył kwiaty przy grobie Jana Pawła II

Szef rządu przyznał, że w rozmowie z Leonem XIV potwierdził jego zaproszenie do Polski w imieniu całego narodu: - Cieszę się, że przyjął je z radością - powiedział Tusk i wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku. Dlaczego nie jest możliwa jeszcze w tym roku albo w przyszłym? Tu w grę wchodzi kalendarz papieża, który jest bardzo napięty, a po drugie 2027 roku w Polsce to rok z wyborami.

Po audiencji u Leona XIV Tusk ruszył do Bazyliki św. Piotra, by złożyć kwiaty przy grobie papieża Polaka. Tam chwilę się pomodlił, a potem w bazylice natknął się na polskich pielgrzymów. W sieci rzecznik rządu Adam Szłapka pokazał nagranie ze spotkania premiera z Polakami. Oczywiście rodacy byli mile zaskoczeni spotkaniem premiera, część z nich postanowiła zrobić z nim wspólne zdjęcie lub zamienić kilka słów. Wszystko odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

