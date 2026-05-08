To on został nowym szefem BBN! Kim jest Bartosz Grodecki? Kariera, majątek, rodzina

Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski. Od tamtego momentu trwały spekulacje, kto ostatecznie stanie na czele jednej z najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa państwa. BBN odpowiada m.in. za przygotowywanie analiz dla prezydenta dotyczących bezpieczeństwa militarnego i strategicznego oraz współpracę z siłami zbrojnymi i służbami państwowymi (WIĘCEJ: Karol Nawrocki odsłoni ważną nominację. W piątek poznamy nowego szefa BBN).

Nowym szefem BBN został Bartosz Grodecki, który zdobywał doświadczenie m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Reprezentował również Polskę na forum Unii Europejskiej podczas negocjacji dotyczących bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych. - To on przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi, to wojna hybrydowa. Gdyby nie on, to poleglibyśmy w sprawie granicy. Obsługiwał to prawnie, walczył w Unii o odbiór tej sprawy - mówił informator portalu wpolityce.pl.

- W ramach działań związanych z polityką wschodnią wspierał opozycję demokratyczną na Białorusi, uczestniczył w organizacji pomocy dla Ukrainy i uchodźców wojennych oraz angażował się w działania wspierające demokratyczne instytucje w Mołdawii. Brał również udział w pracach zespołu przygotowującego ewakuację do Polski obywateli Afganistanu współpracujących z siłami NATO podczas misji specjalnych - dodawał portal.

W latach 2006 – 2020 Bartosz Grodecki pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił misję na trzech placówkach zagranicznych (Los Angeles, Malmö i Sztokholm). Był także dyrektorem Departamentu Konsularnego, koordynując działalność polskiej służby konsularnej, a także działań z zakresu zarządzania kryzysowego (ewakuacji i uprowadzeń obywateli polskich poza granicami kraju). W 2020 r. został wiceszefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadzorował tam m.in. departamenty zajmujące się sprawami międzynarodowymi i migracją, obywatelstwem i repatriacją, teleinformatyką oraz zezwoleniami i koncesjami. W grudniu 2020 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki powołał Grodeckiego na pełnomocnika rządu do spraw wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej. Od lutego 2026 r. Grodecki pracuje jako doradca zarządu spółki RADMOR.

Grodecki to absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2005). Ukończył także, z wyróżnieniem, studia Master of Business Administration na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” (2022). W 2019 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę dla służby zagranicznej.

Jest synem Jacka i Małgorzaty. W 1999 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Z oświadczenia majątkowego, które złożył na koniec 2022 roku wynika, że jest żonaty. W owym czasie był współwłaścicielem mieszkania o wielkości 64 m2. Miał ok. 70 tys. zł oszczędności i jeszcze 30 tys. zł do spłaty kredytu. Za pracę w 2022 roku dla MSWiA otrzymał prawie 200 tysięcy zł.

