Tusk zachwycony Meloni. „Tak rozmawiają przyjaciele”. Padły mocne słowa o Europie

Grażyna Czekalińska
PAP
2026-05-07 18:04

Premier Donald Tusk po spotkaniu z Giorgią Meloni mówił nie tylko o wspólnych interesach Polski i Włoch, ale także o „moralnych fundamentach polityki”. Szef polskiego rządu podkreślał pełną zgodność obu krajów w sprawach Ukrainy, ETS i przyszłości Europy. Nie zabrakło też bardzo osobistych słów pod adresem włoskiej premier.

Donald Tusk spotkał się z Giorgią Meloni

Autor: Kancelaria Premiera/ Materiały prasowe KPRM
  • Tusk i Meloni spotkali się we Włoszech.
  • Rozmawiali o Ukrainie, ETS i jedności w Europie.
  • Tusk zaskoczył osobistymi słowami o włoskiej premier.
  • Jak to wpłynie na przyszłość UE?

Premier Donald Tusk przebywa z wizytą we Włoszech, gdzie spotkał się z szefową tamtejszego rządu Giorgią Meloni. Po rozmowach politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, a wypowiedzi Tuska szybko zwróciły uwagę komentatorów. Szef polskiego rządu przekonywał, że dziś Polska i Włochy mają wspólne stanowisko praktycznie we wszystkich kluczowych sprawach wpływających na sytuację w Europie.

Nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie – mówił premier.

Tusk i Meloni zgodni ws. Ukrainy i ETS

Jednym z najważniejszych tematów rozmów była wojna w Ukrainie i sytuacja międzynarodowa. Donald Tusk podkreślił, że Polska i Włochy mają w tej sprawie identyczne stanowisko. Premier podziękował Giorgii Meloni za jej postawę wobec wojny i mówił o „lekcji solidarności”, jaką – jego zdaniem – włoska premier daje całej Europie.

Tusk podkreślił również, że Polska i Włochy mają zbliżone stanowisko w wielu kluczowych sprawach gospodarczych i dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, oba kraje podobnie oceniają m.in. kwestie związane z ETS, funduszami europejskimi, polityką spójności oraz wspólną polityką rolną. To szczególnie ważne w czasie coraz ostrzejszych sporów o koszty transformacji energetycznej i przyszłość unijnej gospodarki.

Osobiste wyznanie premiera

Największe emocje wywołał jednak fragment wypowiedzi Tuska dotyczący samej Giorgii Meloni. Polski premier bardzo ciepło mówił o relacji z włoską szefową rządu. Spotkanie określił jako: „długą, bardzo serdeczną, osobistą rozmowę — tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją”.

Chwilę później padły jeszcze mocniejsze słowa.

Jestem być może politykiem staromodnym. Jestem przywiązany do moralnych fundamentów polityki i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to jest pani Giorgia Meloni – powiedział Tusk.

Polska i Włochy budują nowy sojusz?

Słowa premiera pokazują wyraźnie, że relacje między Polską a Włochami mogą dziś odgrywać coraz większą rolę w europejskiej polityce. W czasie napięć wokół wojny w Ukrainie, migracji i polityki klimatycznej oba kraje coraz częściej mówią jednym głosem. Dla Warszawy współpraca z Rzymem może być szczególnie ważna w kontekście sporów o ETS i przyszłe wydatki Unii Europejskiej. 

