Beata Szydło nie przyszła na przesłuchanie. Czekali na nią aż godzinę!

Prokurator czekał na świadka, czyli Beatę Szydło, przez godzinę. Niestety, była premier nie stawiła się na przesłuchanie. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Dorota Sokołowska Mach, po upływie czasu, poinformowała, że czynność nie zostanie przeprowadzona: – Na dzisiaj zaplanowane było przesłuchanie w charakterze świadka pani Beaty Szydło. Wymieniona nie stawiła się w wyznaczonym terminie. Wezwanie zostało doręczone prawidłowo, a świadek nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Prokurator podejmie dalsze kroki celem ponownego wezwania świadka w innym terminie – przekazała rzeczniczka.

Śledztwo ws. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej

Śledztwo dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 r. Postępowanie koncentruje się na mechanizmie sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, co według prokuratury mogło wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową szacowaną na blisko 8,5 mln zł

Na potrzeby kampanii przygotowano spoty telewizyjne, stronę internetową i akcję billboardową. Choć oficjalnie kampania miała informować o reformie wymiaru sprawiedliwości, jej krytycy oceniali, że materiały służyły przede wszystkim dyskredytowaniu sędziów. Do rzeszowskiego śledztwa dołączono materiały z wcześniejszego postępowania prowadzonego w Warszawie. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez ówczesną Prezes Rady Ministrów poprzez zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej realizacji programu „Sprawiedliwość”.

Sprawa została ujęta w tzw. raporcie Bodnara – dokumencie Prokuratury Krajowej analizującym postępowania z lat 2016-2023, które budziły szczególne zainteresowanie opinii publicznej. – Postępowanie to zostało wymienione w części D pod pozycją numer 55 raportu, gdzie zalecono jego podjęcie i kontynuowanie. Po wykonaniu tych czynności sprawę przekazano do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie – powiedziała prok. Sokołowska Mach.

Będzie kolejny termin przesłuchania byłej premier

W toczącym się śledztwie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Wcześniej w tej samej sprawie przesłuchano posła PiS i byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. A co z Szydło? Prokuratura zapowiedziała wyznaczenie nowego terminu na przesłuchanie polityczki.

