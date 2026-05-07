Najnowszy sondaż uderza w PiS. Konfederacja Mentzena idzie w górę

Najnowsze dane CBOS rysują nowy obraz polskiej polityki.

KO wciąż prowadzi, PiS spada poniżej 20%, a Konfederacja Mentzena rośnie.

Które partie zaskoczyły, a które walczą o próg? Zobacz pełne wyniki sondażu!

Koalicja Obywatelska na prowadzeniu. PiS poniżej 20 procent

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku maja, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Z majowego sondażu CBOS wynika, że ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na 30,8 proc. poparcia. To wciąż pierwsze miejsce, choć wynik KO jest nieco słabszy niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z kwietniowym badaniem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 1,2 pkt proc.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego wskazało 19,6 proc. badanych. To oznacza wzrost o 1,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem, ale politycznie znacznie ważniejszy jest sam poziom poparcia. PiS znalazł się poniżej symbolicznej granicy 20 proc., co może być niepokojącym sygnałem dla ugrupowania, które przez lata dominowało po prawej stronie sceny politycznej.

Konfederacja Mentzena rośnie najmocniej

Czy Polska powinna mieć nową konstytucję? Polacy zabrali głos

Największy wzrost w majowym badaniu zanotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie Sławomira Mentzena uzyskało 15,3 proc. poparcia, co daje mu trzecie miejsce w sondażu CBOS. W porównaniu z poprzednim badaniem Konfederacja zyskała 2,3 pkt proc. To najlepszy wynik wzrostowy spośród wszystkich ugrupowań ujętych w zestawieniu.

Ten rezultat pokazuje, że Konfederacja umacnia swoją pozycję jako trzecia siła polityczna. Dla PiS może to być szczególnie trudna sytuacja, bo wzrost formacji Mentzena odbywa się po prawej stronie sceny politycznej, gdzie od dawna trwa walka o wyborców rozczarowanych głównymi partiami.

Czwarte miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W majowym badaniu ugrupowanie uzyskało 8,1 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,6 pkt proc. Mimo tego wynik nadal dawałby partii miejsce w Sejmie.

Dwie Konfederacje w Sejmie. Lewica pod progiem

Majowy sondaż CBOS pokazuje ciekawy układ sił. Do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Poza parlamentem znalazłyby się natomiast partie, które jeszcze niedawno odgrywały ważną rolę w układzie koalicyjnym lub opozycyjnym. Nowa Lewica może liczyć na 4,7 proc. poparcia, czyli wynik poniżej progu wyborczego. W porównaniu z kwietniem oznacza to spadek o 1,1 pkt proc.

Jeszcze słabszy wynik uzyskała Partia Razem, którą wskazało 3 proc. badanych. To spadek aż o 1,9 pkt proc. Słabe notowania mają również ugrupowania kojarzone z centrum i ruchem ludowym. PSL uzyskało 2,2 proc., a Polska 2050 zaledwie 1 proc. poparcia.

PSL i Polska 2050 z bardzo słabymi wynikami

Wynik PSL na poziomie 2,2 proc. oznacza spadek o 0,8 pkt proc. To rezultat, który pokazuje, jak trudną sytuację ma dziś partia Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeśli startowałaby samodzielnie. Jeszcze gorzej wypada Polska 2050, którą w badaniu CBOS wskazał tylko 1 proc. respondentów. W tym przypadku odnotowano minimalny wzrost o 0,3 pkt proc., ale sam wynik pozostaje bardzo niski.

Takie dane mogą wzmacniać dyskusję o tym, czy mniejsze ugrupowania obecnej większości parlamentarnej byłyby w stanie samodzielnie przetrwać wybory. Sondaż pokazuje bowiem wyraźnie, że polityczna scena coraz mocniej koncentruje się wokół kilku większych bloków, a mniejsze partie mają coraz większy problem z przebiciem się do wyborców.

Wysoka deklarowana frekwencja

CBOS zapytał również o gotowość udziału w wyborach. Gdyby głosowanie odbywało się na początku maja, udział w nim zadeklarowało 76,6 proc. uprawnionych Polaków. To o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniowym badaniu.

To wysoki poziom mobilizacji, który pokazuje, że mimo zmęczenia polityką wyborcy nadal deklarują zainteresowanie udziałem w głosowaniu. Jednocześnie 11,6 proc. badanych nie wiedziało, na kogo oddałoby głos. Odpowiedź „inna partia” wybrało 0,4 proc. ankietowanych.

Co pokazuje najnowszy sondaż CBOS?

Majowe badanie CBOS układa się w kilka ważnych politycznych sygnałów. Po pierwsze, Koalicja Obywatelska nadal prowadzi, ale lekko traci. Po drugie, PiS pozostaje drugą siłą, ale wynik poniżej 20 proc. może być dla partii sygnałem ostrzegawczym. Po trzecie, Konfederacja Mentzena rośnie najmocniej i coraz wyraźniej ustawia się jako trzecie najważniejsze ugrupowanie w kraju.

Poniżej galeria zdjęć: Jarosław Kaczyński zdecydował, wskazał kandydata na premiera z PiS

29

Express Biedrzyckiej - Andrzej Rychard Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.