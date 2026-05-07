Karol Nawrocki odsłoni ważną nominację. W piątek poznamy nowego szefa BBN

Grażyna Czekalińska
PAP
2026-05-07 21:12

W Pałacu Prezydenckim zapadnie jedna z najważniejszych personalnych decyzji ostatnich tygodni. Już w piątek Karol Nawrocki oficjalnie wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po nagłej rezygnacji Sławomira Cenckiewicza ruszyła polityczna giełda nazwisk.

i

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w piątek o godz. 10.00 Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim, a po nominacji planowane jest wystąpienie prezydenta. Decyzja zapada zaledwie kilka tygodni po głośnej rezygnacji dotychczasowego szefa BBN, Sławomira Cenckiewicza.

Nagła zmiana w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Pod koniec kwietnia Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent ją przyjął, a obowiązki szefa instytucji przejął gen. Andrzej Kowalski.

Od tamtego momentu trwały spekulacje, kto ostatecznie stanie na czele jednej z najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa państwa.

BBN odpowiada m.in. za przygotowywanie analiz dla prezydenta dotyczących bezpieczeństwa militarnego i strategicznego oraz współpracę z siłami zbrojnymi i służbami państwowymi.

Cenckiewicz uderzył w rząd Tuska

Informując o swojej rezygnacji, Sławomir Cenckiewicz mocno skrytykował rząd Donald Tusk.

Były szef BBN przekonywał, że odchodzi „wobec bezprawnych działań rządu”, który — jak twierdził — miał nie respektować prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbierać mu dostęp do informacji niejawnych.

Cenckiewicz mówił również o „brutalnej ingerencji i presji” wobec Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Spór o tajne dokumenty i dostęp do informacji

Kwestia dostępu Cenckiewicza do informacji niejawnych była od miesięcy jedną z głównych osi konfliktu pomiędzy rządem a BBN. W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała mu poświadczenie bezpieczeństwa wymagane do pracy z tajnymi dokumentami. Cenckiewicz odwołał się od tej decyzji i wygrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Sprawa trafiła następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w kwietniu oddalił skargi kasacyjne kancelarii premiera. Przedstawiciele służb specjalnych podkreślali jednak później, że wyrok NSA nie oznacza automatycznego przywrócenia dostępu do informacji niejawnych, a sprawa nadal wymaga dalszego rozpatrzenia.

Cenckiewicz zostaje przy prezydencie

Mimo odejścia z funkcji szefa BBN Sławomir Cenckiewicz nie znika całkowicie z otoczenia prezydenta. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował wcześniej, że były szef BBN ma działać w strukturach Kancelarii Prezydenta jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obronności oraz doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa.

Ważna decyzja Karola Nawrockiego

Wyznaczenie nowego szefa BBN będzie jedną z pierwszych tak istotnych decyzji personalnych prezydenta Karola Nawrockiego dotyczących obszaru bezpieczeństwa państwa. Nominacja pojawia się w czasie napiętej sytuacji międzynarodowej, wojny w Ukrainie i rosnącej dyskusji o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO. To właśnie dlatego wybór nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego może mieć duże znaczenie polityczne i strategiczne.

W piątek wszystko stanie się jasne

Na razie Kancelaria Prezydenta nie ujawnia nazwiska nowego szefa BBN. Wiadomo jedynie, że oficjalna decyzja zapadnie w piątek rano podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wystąpienie prezydenta może rzucić więcej światła nie tylko na samą nominację, ale także na kierunek polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez nową administrację.

