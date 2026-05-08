Gdy Donald Tusk był w Rzymie, przy jego domu zgromadzili się ludzie. "Szczyt odwagi"

Donald Tusk przebywa obecnie we Włoszech.

Tymczasem w czwartkowe popołudnie pod jego domem w Sopocie zorganizowano pikietę.

Polski premier dosadnie skomentował to zdarzenie na platformie X.

Premier w Rzymie

W czwartek 7 maja 2026 roku Donald Tusk był na audiencji u papieża Leona XIV. Premier miał okazję porozmawiać z papieżem na osobności. To było ich pierwsze spotkanie i to w wyjątkowym czasie, ponieważ w piątek przypada pierwsza rocznica wyboru Roberta Prevosta na głowę Kościoła katolickiego. Tusk był zachwycony rozmową z papieżem, ponieważ usłyszał wiele ważnych i pokrzepiających słów. Odkrył także, jak wiele łączy o go z papieżem Leonem XIV, jeśli chodzi o podejście do najistotniejszych spraw (WIĘCEJ: Torę po kaszubsku, którą papież dostał od Tuska, mógł kupić każdy. Wystarczyło mieć 130 zł).

Kolejnym ważnym punktem programu jest rozmowa z premier włoskiego rządu, Georgią Meloni. Polityczka bardzo serdecznie powitała polskiego premiera. Nie obyło się bez przyjaznych uśmiechów, uścisków dłoni, a nawet serdecznych pocałunków (WIĘCEJ: Serdeczne powitanie Meloni z Tuskiem. Były dwa buziaki i uśmiechy).

Pikieta w Sopocie

Tymczasem grupa około 50 osób zebrała się w czwartek około godziny 17 w pobliżu domu Donalda Tuska w Sopocie. Potwierdził to w rozmowie z tvn24.pl oficer prasowy sopockiej policji mł. asp. Radosław Jaśkiewicz. Jak dodał, pikieta przebiegała spokojnie i nie doszło do żadnych agresywnych bądź niebezpiecznych zachowań. Protestujący rozeszli się po godzinie 18. Na miejscu przez cały czas porządku pilnowali policjanci.

Szef polskiego rządu odniósł się do zdarzenia we wpisie na X. - Pikieta na placu zabaw dla dzieci pod oknami mojego rodzinnego mieszkania pod moją nieobecność to szczyt odwagi. Nawrocki i Kaczyński są pewnie dumni z bohaterskiej akcji swoich ludzi - napisał.

Na jego wpis odpowiedział miejscowy polityk PiS, który uczestniczył w tejże:

Panie Premierze @donaldtusk - byłem na tej spontanicznej pikiecie. Dlatego wiem, że Pana wpis to modelowy przykład manipulacji. Rozłożę go na czynniki pierwsze. Słowo po słowie. A na końcu pokażę, czego Pan NIE napisał. To będzie najważniejsza część.👇🤥"Pikieta na placu zabaw… https://t.co/LT7QHmnGxy— Tomasz Rakowski (@TomaszJRakowski) May 7, 2026

