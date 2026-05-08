Tak szyderczego Kaczyńskiego nie było już dawno. Tak kpił z wizyty Tuska u papieża

Tusk spotkał się z papieżem

Premier Donald Tusk (w czwartek 7 maja) udał się do Włoch. Wizytę rozpoczął od spotkania z papieżem Leonem XIV oraz złożenia kwiatów na grobie papieża Jana Pawła II. Miał też okazję rozmawiać z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem. - Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną myśl, myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków - żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni - mówił po spotkaniu.

Reakcja Kaczyńskiego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości kąśliwie skomentował wizytę premiera Donalda Tuska w Watykanie i jego spotkanie z papieżem Leonem XIV. - „Pierwszy katolik” wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie…Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II… - napisał ironicznie.

- Hipokryzja do entej potęgi! Polityka „opiłowywania katolików” trwa… - dodał, umieszczając również w swoim wpisie zdjęcie przytaczanej przez niego skandalicznej okładki gazety "Nie", z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, krucyfiksem oraz plastikową lalką.

„Pierwszy katolik” wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie…Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem… pic.twitter.com/bxd9B735ml— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) May 8, 2026

