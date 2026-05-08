Początek końca wojny na Ukrainie? Będzie zawieszenie broni, Trump i Zełenski komentują

Prezydent USA Donald Trump ogłosił osiągnięcie porozumienia w sprawie tymczasowego zawieszenia broni i wymiany jeńców wojennych, wyrażając nadzieję na zakończenie konfliktu.

Porozumienie przewiduje trzydniowy tymczasowy rozejm (od 9 do 11 maja) oraz wymianę 1000 więźniów z każdej ze stron.

Donald Trump podkreślił swoją osobistą rolę w inicjowaniu porozumienia, które zostało zaakceptowane przez prezydentów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego (ten ostatni również potwierdził informację).

Informację o osiągniętym porozumieniu przekazał prezydent USA Donald Trump w piątek 8 maja za pośrednictwem platformy Truth Social. W swoim wpisie wyraził nadzieję na zakończenie trwającego konfliktu.

- Mam nadzieję, że jest to początek końca tej bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny – napisał prezydent.

Szczegóły zawieszenia broni

Tymczasowy rozejm ma obowiązywać przez trzy dni, w okresie od 9 do 11 maja. Kluczowym elementem porozumienia jest także planowana wymiana jeńców wojennych, która ma odbyć się w formule "1000 za 1000". Prezydent Trump doprecyzował na platformie Truth Social: „Zawieszenie broni obejmie wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych, a także wymianę 1000 więźniów z każdej ze stron”. Co istotne, okres zawieszenia broni pokrywa się z dniem rosyjskiego święta upamiętniającego zakończenie II wojny światowej.

Donald Trump podkreślił swoją osobistą rolę w osiągnięciu tego porozumienia.

- Prośbę [o zawieszenie broni - przyp. red.] zgłosiłem osobiście i jestem niezmiernie wdzięczny prezydentowi Władimirowi Putinowi oraz prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu za jej przyjęcie – oznajmił.

Nadzieje na Dalszy Pokój

Amerykański prezydent wyraził nadzieję, że osiągnięte zawieszenie broni posłuży jako fundament dla dalszych negocjacji pokojowych. Cytując jego słowa: „Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, a każdego dnia jesteśmy coraz bliżej rozwiązania”.

Informację o porozumieniu potwierdził również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wydając oświadczenie na platformie X.

- Dziękujemy Prezydentowi Stanów Zjednoczonych i jego zespołowi za skuteczne zaangażowanie dyplomatyczne. Oczekujemy, że Stany Zjednoczone dopilnują, aby strony rosyjskie wypełniły porozumienia - napisał.

