MSZ wydaje pilne ostrzeżenie dla Polaków. Ten alert zmienia wszystko

MSZ wydało pilne ostrzeżenie dla Polaków planujących podróż na Kubę, podnosząc alert do trzeciego stopnia.

Kuba zmaga się z poważnym kryzysem energetycznym, rosnącą przestępczością i problemami sanitarnymi.

Zanim spakujesz walizki, sprawdź, dlaczego wymarzony urlop może zamienić się w koszmar.

Poznaj wszystkie zagrożenia i dowiedz się, jak MSZ może pomóc Ci w razie kłopotów.

‼️MSZ odradza podróże na #Kuba🇨🇺, które nie są konieczne⚠️Podniesienie poziomu ostrzeżenia z 1 na 3‼️Więcej informacji⤵️https://t.co/j7g6VdFZS1✅Jeżeli przebywasz na wyspie lub planujesz podróż zarejestruj się w systemie Odyseuszhttps://t.co/DEWTZlpi6G@PLinCuba @MSZ_RP pic.twitter.com/lER3dD5Jyv— Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 12, 2026

Dlaczego Kuba stała się pułapką dla turystów?

Kuba, niegdyś synonim egzotycznych wakacji, dziś staje się miejscem pełnym wyzwań dla podróżnych. Zapaść energetyczna, wzrost przestępczości i poważne problemy logistyczne sprawiają, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło alert trzeciego stopnia, apelując do Polaków o szczególną ostrożność.

Zapaść energetyczna i trudności logistyczne

Grzegorz Braun w sądzie. To już nie proces, to polityczny spektakl. Czego naprawdę chce polityk?

Kuba zmaga się z głębokim kryzysem energetycznym. Przerwy w dostawie prądu trwają nawet kilkanaście godzin dziennie, a racjonowanie benzyny paraliżuje transport. Dla turystów oznacza to nie tylko niezapowiedziane zmiany hoteli czy brak wody pitnej, ale także odwoływane lub opóźniane loty czarterowe. Resort dyplomacji zaleca unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych i bieżące monitorowanie statusu rezerwacji lotniczych, ponieważ ograniczone zasoby placówki dyplomatycznej utrudniają pomoc konsularną poza stolicą.

Zagrożenie przestępczością i pułapki wizowe

Rosnące ubóstwo społeczeństwa kubańskiego przekłada się na wyraźny wzrost przestępczości pospolitej. MSZ ostrzega przed kradzieżami w hotelach, włamaniami do samochodów oraz znikającą elektroniką i biżuterią. Interwencje miejscowej policji są powolne i często bezskuteczne, a zdarza się, że sami funkcjonariusze dopuszczają się wyłudzania pieniędzy. Co więcej, odwiedzenie Kuby oznacza utratę prawa do bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych w ramach systemu ESTA. Na miejscu nie działają karty płatnicze powiązane z kapitałem USA, co wymusza posiadanie odpowiedniej ilości gotówki. Obowiązuje także bezwzględny zakaz wwożenia dronów oraz świeżej żywności.

Ryzyko sanitarne i surowe zasady wwozu leków

Sytuacja sanitarna na Kubie wymaga solidnego przygotowania. Służby epidemiologiczne odnotowują nasilenie zachorowań na dengę, zikę i gorączkę oropouche. Konieczne jest wykupienie rozszerzonej polisy ubezpieczeniowej, ponieważ kubańskie placówki medyczne uzależniają podjęcie leczenia od pisemnej gwarancji pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela – doba hospitalizacji to koszt rzędu 130 dolarów. Osoby przyjmujące leki psychotropowe lub silne środki przeciwbólowe muszą posiadać kompletną dokumentację medyczną z precyzyjnymi danymi lekarza i pacjenta, przetłumaczoną na język hiszpański. Bez niej, leki mogą zostać skonfiskowane na granicy.

Ograniczenia w łączności i niebezpieczeństwa na drogach

Infrastruktura telekomunikacyjna i drogowa również stanowi wyzwanie. Dostęp do internetu możliwy jest wyłącznie po zakupie kart w państwowych punktach sprzedaży, a korzystanie z roamingu to wydatek rzędu 50 złotych za megabajt danych. Jeszcze groźniejsza jest sytuacja na drogach – MSZ odradza samodzielną jazdę po zmroku ze względu na fatalny stan nawierzchni oraz nieoświetlone pojazdy i zwierzęta. Udział w kolizji drogowej, niezależnie od stopnia winy, skutkuje zatrzymaniem na wyspie do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

W obliczu tych zagrożeń, resort dyplomacji apeluje do obywateli o rejestrację planowanych wyjazdów w systemie Odyseusz. Platforma ta umożliwia służbom konsularnym bieżące informowanie Polaków o nowych zagrożeniach oraz sprawną organizację pomocy, a w razie potrzeby również ewakuacji z wyspy.

