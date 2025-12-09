Sasin krótko: "Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska"

Jacek Sasin z PiS został zapytany o podejście do Grzegorza Brauna.

Polityk otwarcie przyznaje, że woli Brauna od Donalda Tuska, mimo że nie zgadza się z kontrowersyjnymi wypowiedziami Brauna.

Sasin obarcza Donalda Tuska odpowiedzialnością za wzrost poparcia dla poglądów takich jak te prezentowane przez Brauna.

Jakie są prawdziwe intencje PiS za tą deklaracją i czy taka koalicja rzeczywiście jest możliwa?

Ostatnio Jak Sasin w rozmowie z radiem Zet pytany o ewentualną współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją ocenił, że jest możliwy pakt senacki między tymi ugrupowaniami. Co więcej, polityk nie wykluczył nawet sojuszu z partią Grzegorza Brauna. - Czasem w polityce jest wybór mniejszego zła. Mniejszym złem byłby scenariusz, gdzie Grzegorz Braun jest małym elementem większego układu, który realizuje interes Polski, niż w zamian za to dostać wielki układ, który w całości jest przeciwko interesowi Polski - przyznał. We wtorek, 9 grudnia, temat ten znów został poruszony w rozmowie z Sasinem.

Sasin wprost: "Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska"

Polityk został zapytany na antenie TVN24 o swoje podejście do Grzegorza Brauna. - Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska - przyznał wprost Sasin. Chociaż jak dodał, "Braun opowiada różne głupoty", to polityk ma przekonanie, że w sprawach ważnych można z nim przeprowadzić rozmowę:

- Grzegorz Braun opowiada rzeczywiście różne głupoty, natomiast nie mam takiego przekonania, że gdyby trzeba było mówić o sprawach poważnych, a nie walczyć tylko o swoje miejsca na scenie politycznej, to nie dałoby się być może jakiejś poważnej rozmowy przeprowadzić. Nie wiem, nie wykluczam tego - zaznaczył.

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki przypomniał politykowi to, co Braun mówił na temat komór gazowych, na co Sasin zareagował od razu mówiąc: - Nigdy nie zaakceptuje tego typu twierdzenia. Po czym dodał: - To zróbmy coś, żeby wyborcy nie chcieli głosować na taką partię, a nie napędzajmy jej (poparcie, przyp. red.) jeszcze przez wojnę polsko-polską, co robi Donald Tusk - powiedział Sasin i przyznał też:

Dzisiaj za to, co się dzieje w Polsce, że tego typu poglądy jak Grzegorza Brauna nie są poglądami, które odrzucają od niego, tylko wręcz przeciwnie - powodują, że część wyborców jest gotowa na niego głosować, odpowiada Tusk przez swoją politykę wojny i nakręcania spirali nienawiści w Polsce - skomentował polityk Prawa i Sprawiedliwości.