Radosław Sikorski chce być mediatorem! Chodzi o Ukrainę

UE naciska na Węgry, aby odblokowały sankcje na Rosję i pomoc dla Ukrainy. Węgry blokują je, powołując się na spór o rurociąg Przyjaźń.

Węgry przyznały, że rurociąg Przyjaźń wymaga naprawy, co Sikorski uznał za "nietypowe" ze względu na tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę do nieprzyjaznego kraju.

Węgry blokują szereg inicjatyw korzystnych dla Ukrainy. Polska oferuje mediację w sporze ukraińsko-węgierskim.

Radosław Sikorski ujawnił, że podczas poniedziałkowego spotkania unijni ministrowie spraw zagranicznych intensywnie przekonywali stronę węgierską do przyjęcia 20. pakietu sankcji przeciwko Rosji, który ma być odpowiedzią na agresję na Ukrainę.

- Była presja na ten kraj, na Węgry, którego szefostwo jest sojusznikiem ideologicznym naszej opozycji - podkreślił.

Spór o rurociąg Przyjaźń

Szef polskiego MSZ przypomniał o pretensjach Węgier wobec Ukrainy, które dotyczą rurociągu Przyjaźń. Po uszkodzeniu rurociągu pod koniec stycznia, w wyniku rosyjskiego ataku, tranzyt rosyjskiej ropy naftowej na Węgry i Słowację został wstrzymany. Ukraina wyraziła gotowość do naprawy rurociągu, jednak zaznaczyła, że nie jest to jej priorytetem, zwłaszcza w obliczu ryzyka ponownego uszkodzenia przez Rosjan. Budapeszt i Bratysława oskarżyły Kijów o celowe wstrzymanie przesyłu ropy, argumentując, że posiadają zdjęcia satelitarne, które wskazują na sprawność rurociągu. W odpowiedzi, obie stolice zablokowały 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy, a Węgry wstrzymały przyjęcie 20. pakietu sankcji na Rosję. Pakiet ten miał zostać zatwierdzony pod koniec lutego, w czwartą rocznicę inwazji Kremla na pełną skalę.

Stanowisko Węgier

Radosław Sikorski poinformował, że Węgry ostatecznie przyznały, iż rurociąg Przyjaźń wymaga naprawy.

- Kiedy ostatni raz się tutaj spotkaliśmy, to mój węgierski kolega argumentował, że rurociąg jest w pełni sprawny. Dzisiaj już przyznał, że nie jest sprawny i wymaga naprawy - mówił.

Polityk ocenił całą sytuację jako „bardzo nietypową”, zwracając uwagę na paradoks, że Ukraina, walcząc z Rosją, jednocześnie pozwala na przepływ rosyjskiej ropy przez swoje terytorium do kraju, który nie jest wobec niej przyjazny.

Szef MSZ wymienił szereg działań Węgier, które są niekorzystne dla Ukrainy. Należą do nich: blokada refundacji środków z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju dla państw wspierających Ukrainę, w tym Polski; zablokowanie priorytetu polskiej prezydencji, jakim było otwarcie klastra negocjacyjnego w sprawie członkostwa Ukrainy w UE; zablokowanie pożyczki 90 mld euro na wsparcie ukraińskiego państwa i obrony; oraz zablokowanie 20. pakietu sankcji. Minister podkreślił również obecność antyukraińskiej propagandy w węgierskich mediach państwowych, kontrolowanych przez partię rządzącą.

- Ukraina ma powody do tego, aby nie czuć specjalnej wdzięczności wobec Węgier - stwierdził.

Sikorski mediatorem?

Mimo napiętej sytuacji, Sikorski zaznaczył, że Węgry powinny "dogadać się" z Ukrainą, która również ma swoje postulaty. Zaoferował swoją mediację w rozmowach między stronami, mając nadzieję na deeskalację konfliktu i znalezienie konstruktywnego rozwiązania.

