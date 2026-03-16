Zbigniew Bogucki odpowiada Donaldowi Tuskowi ws. polexitu. Ma rację?

Premier Donald Tusk publicznie ostrzegł przed realnym zagrożeniem Polexitem, wskazując na Konfederację i większość PiS jako siły dążące do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, a także wymieniając międzynarodowych aktorów jako sprzymierzeńców w dążeniu do rozbicia UE.

Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, stanowczo odrzucił tezy premiera Tuska o zagrożeniu Polexitem, nazywając je "wrzutkami propagandowymi" i deprecjonując jego aktywność na platformie X.

Były minister ds. UE Konrad Szymański (PiS) wyraził obawę, że sprawa członkostwa Polski w UE jest "poza kontrolą" i wskazał na "całkowitą bezbronność prawicy wobec antyeuropejskiego resentymentu", co jego zdaniem prowadzi do milczenia nawet wobec "eurofobicznego i wprost prorosyjskiego amoku Grzegorza Brauna".

W niedzielę 15 marca, premier Donald Tusk zamieścił wpis na platformie X, w którym wyraził swoje zaniepokojenie.

- Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać - napisał.

To nie był jedyny wpis premiera na ten temat. W sobotę, w kontekście dyskusji o SAFE, stwierdził, że "w wojnie o SAFE wszystkie maski opadły". Dodał, że "dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców".

Odpowiedź Boguckiego

Zapytany o wpis Donalda Tuska podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, szef KPRP, Zbigniew Bogucki, zareagował z dystansem.

- Jeśli chodzi o działalność na X [...] pana premiera, to szkoda ją komentować, bo to są różnego rodzaju wrzutki propagandowe, które mają być taką błyskotką dla dziennikarzy, być może dla opinii publicznej - odpowiedział, jednoznacznie odrzucając tezę o realnym zagrożeniu Polexitem.

Głosy z prawej strony

W dyskusję włączył się również Konrad Szymański, były minister ds. Unii Europejskiej w rządzie PiS. W artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej", Szymański wyraził obawę, że "sprawa członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest już poza kontrolą". Ostrzegł, że "nie przekonują mnie zapewnienia, że do antyeuropejskiego przesilenia w Polsce droga jest wciąż daleka. Liczy się trend i całkowita bezbronność prawicy wobec antyeuropejskiego resentymentu. W tej pułapce prawica zmuszona jest grzecznie milczeć nawet wobec eurofobicznego i wprost prorosyjskiego amoku Grzegorza Brauna".

Spór ten ukazuje rosnące napięcie wokół przyszłości Polski w Unii Europejskiej i różne interpretacje działań politycznych przez kluczowych graczy na polskiej scenie politycznej.

