Rosyjski samolot nad Bałtykiem! Polskie myśliwce od razu zareagowały

Sara Osiecka
2026-03-16 18:52

W piątek, 13 marca, polskie myśliwce dokonały przechwycenia rosyjskiego samolotu Ił-20, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim. Incydent ten, choć zakończony bez naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, wpisuje się w serię podobnych zdarzeń obserwowanych w ostatnich miesiącach.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Trzy szare samoloty wojskowe lecą w formacji na tle częściowo zachmurzonego nieba. Na pierwszym planie, po prawej stronie, znajduje się duży samolot transportowy o szerokich skrzydłach i czterech silnikach. Po jego lewej stronie, niżej i lekko z przodu, leci mniejszy samolot myśliwski, a za nim, wyżej i dalej, kolejny podobny myśliwiec. Niebo jest błękitne w dolnej części, przechodząc w jaśniejszy błękit i biel z rozproszonymi chmurami w górnej części kadru.
  • Polska para dyżurna myśliwców MiG-29 skutecznie przechwyciła, zidentyfikowała wizualnie i eskortowała rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20, który wykonywał misję z wyłączonym transponderem w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, nie naruszając polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie operują nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co utrudnia ich identyfikację i stanowi wyzwanie dla kontroli ruchu lotniczego.
  • Przechwycenia w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, szczególnie w przypadku samolotów z wyłączonym transponderem, mają na celu przede wszystkim identyfikację obcej maszyny, monitorowanie aktywności wojskowej i zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) przekazało szczegóły zdarzenia. Para dyżurna myśliwców MiG-29 "dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej". Rosyjska maszyna, zidentyfikowana jako Ił-20, realizowała dziewiątą misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Kluczowym aspektem tego lotu było wyłączenie transpondera przez rosyjski samolot.

Wojsko podkreśliło, że "maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej". W komunikacie zaznaczono również, że przechwycenie samolotu było "szybkie, profesjonalne i bezpieczne". Tego typu operacje wymagają precyzji i koordynacji, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno samolotom wojskowym, jak i cywilnym.

W sytuacji, gdy obcy samolot przelatuje nad wodami międzynarodowymi z wyłączonym transponderem, przechwycenie polega przede wszystkim na jego identyfikacji. Piloci myśliwców wykorzystują systemy optoelektroniczne i kontakt wzrokowy, aby ustalić typ maszyny i jej intencje. W razie potrzeby nawiązywana jest łączność, a samolot eskortowany jest poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Celem takich działań jest zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej i monitorowanie aktywności wojskowej innych państw.

To nie pierwszy raz

Incydent z 13 marca nie jest odosobniony. W ostatnich miesiącach Dowództwo Operacyjne RSZ informowało o kilkukrotnych podobnych zdarzeniach. Jesienią 2025 roku odnotowano trzy takie incydenty w ciągu jednego tygodnia. Rosyjskie samoloty zwiadowcze regularnie operują nad Bałtykiem, często z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu. Takie praktyki utrudniają ich zdalną identyfikację i komplikują pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

Sonda
Czy czujesz się w swojej miejscowości bezpiecznie?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJSKO
ROSJA