Komisja ds. badania wpływów Rosji, podzieliła Polaków. Mamy sondaż

Trwa rekrutacja 9 członków do nowo powołanego ustawą organu państwa: komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo naszego kraju w latach 2007-2022. Komisja będzie mogła zabronić wzywanym przez nią politykom pełnienia funkcji publicznych, co jest przez opozycję odbierane jak próba zamachu na polską demokrację. Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, czy to dobrze, że ta komisja powstanie. Większość ankietowanych (58 proc.) uważa, że to źle, ale dość dużo - 42 proc. jest za jej powstaniem.

To niepokoi politologa Kazimierza Kika. - To duży odsetek Polaków, którzy opowiadają się za czymś, co jest sprzeczne z naszą, europejską demokracją. Tego typu komisja wprowadza bardzo zły zwyczaj rozliczeń między partiami politycznymi. Jest to forma terroryzmu politycznego. Utworzenie takiej komisji, instrumentalnej, tworzonej przed wyborami, jest sprzeczne z demokracjami opartymi na prawie – mówi Kik. - Gdyby karać polityków w całej Europie za kontakty z Rosją, to chyba połowa poniosłaby konsekwencje. A jeśli przełożyć to na Niemcy, to chyba wszyscy powinni trafić do więzienia. Nikt tam nie zgłasza takich pomysłów – dodaje politolog. Badanie wykonano 30-31 maja na grupie 1006 dorosłych Polaków.

i Autor: SE