Tusk uderza w Kaczyńskiego! "Jego niemalże kult w PiS niknie"

Mocne słowa Donalda Tuska na temat Jarosława Kaczyńskiego: "Stracił status przywódcy polskiej prawicy"

Premier Donald Tusk był we wtorek, 17 grudnia, w Helsinkach, gdzie wraz z przywódcami m.in. Finlandii, Szwecji, państw bałtyckich i Rumunii wziął udział w szczycie państw wschodniej flanki UE. Mimo tego, że ostatnio jest bardzo zajęty, to najwyraźniej dokładnie śledzi to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, a dziej się tam wiele. Wystarczy wspomnieć o ścieraniu się partyjnych frakcji i wzajemnych uwagach.

Tusk wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej samolocie, gdy wracał już do Polski. Szef rządu był pytany m.in o konflikty między politykami PiS oraz o to, czy jego zdaniem prezes partii Jarosław Kaczyński panuje nad Prawem i Sprawiedliwością.

- Wiadomo, że Jarosław Kaczyński stracił status przywódcy polskiej prawicy, czy lidera polskiej prawicy i wydaje się, że definitywnie. To jest chyba powód, dla którego jego niemalże kult w Prawie i Sprawiedliwości niknie i właściwie stał się już przeszłością - ocenił premier Donald Tusk.

Premier o Morawiecki. To mu się w głowie nie mieści!

Premier poświęcił też kilka słów byłemu szefowi rządu, Mateuszowi Morawieckiemu. Jak przyznał, to co "wyprawia" aktualnie Morawiecki po prostu nie mieści się w głowie, co więcej, zdaniem Tuska jeszcze kilka miesięcy temu byłoby to „w ogóle nie do pomyślenia”: - Trochę jest śmieszne, że konkurencja jest nawet na wigilie z tego, co przeczytałem, tak? Chociaż usiądźcie przy jednym stole w wigilię - zaapelował odnosząc się do doniesień na temat organizacji dwóch przedświątecznych spotkań w PiS.

Wigilia na Nowogrodzkiej w siedzibie PiS i u Morawieckiego

Faktycznie, we wtorek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej, politycy ugrupowania zebrali się spotkaniu wigilijnym wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, nie zabrakło także byłego premiera. Ale jednocześnie po nim odbyło się kolejne spotkanie, tym razem organizowane przez Mateusza Morawieckiego. Na nim pojawili się m.in. Piotr Muller, Michał Dworczyk, Ryszard Terlecki, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Piotr Uściński, Marcin Ociepa.

Przypomnijmy, że ostatnio w wywiadzie dla Kanału Tak! na YouTube prezes Kaczyński pytany, o to, jak nazwałby opisywane w mediach w ostatnim czasie konflikty między frakcjami w PiS. Zdaniem prezesa jest to spór, ale nie on zagraża partii. - Takie spory, jakie w tej chwili z błahego powodu zaczęły się toczyć, wybuchły, powinny się jak najszybciej skończyć i mam nadzieję, że się szybko skończą - przyznał polityk.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIGILIJNEGO SPOTKANIA U MATEUSZA MORAWIECKIEGO