Wojna domowa w PiS: "Nie można nawet wykluczyć, że dojdzie do podziału"

Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-12-17 5:56

Im gorzej wyglądają notowania Prawa i Sprawiedliwości tym mocniej partią targają wewnętrzne konflikty. Główna oś sporu przebiega pomiędzy umiarkowaną frakcją skupioną wokół Mateusza Morawieckiego (57 l.) i bardziej na prawo usytuowaną grupą, do której należą min. Jacek Sasin (56 l.), Patryk Jaki (40 l.) i Tobiasz Bocheński (38 l.). Jednak ostatnio najmocniej byłego premiera zaatakował Jacek Kurski (59 l.) i zdaniem Piotra Mullera powinien za to zostać wyrzucony z PiS.

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS/ Archiwum prywatne
  • W Prawie i Sprawiedliwości narasta wewnętrzny konflikt, a partia zmaga się z coraz gorszymi notowaniami.
  • Główna oś sporu przebiega między frakcją Mateusza Morawieckiego a bardziej konserwatywną grupą Jacka Sasina i Patryka Jakiego.
  • Jacek Kurski ostro zaatakował byłego premiera, co wywołało oburzenie sojuszników Morawieckiego i wezwania do jego usunięcia z partii.
  • Czy narastające napięcia doprowadzą do rozłamu w PiS?

Zdaniem Mullera Kurski powinien zostać wyrzucony z PiS

To już nie jest walka buldogów pod dywanem. Konflikt w Partii Jarosława Kaczyńskiego (76 l.) rozgrywa się na oczach szerokiej publiczności i z każdym tygodniem ma coraz ostrzejszy przebieg. - Mateusz Morawiecki podważa przywództwo prezesa Kaczyńskiego. Nie zgadzam się na to. Szefem naszej partii jest Jarosław Kaczyński i nikt nie powinien stroić fochów, kiedy ten wzywa na ważne spotkanie. To jest po prostu zaburzenie hierarchii – mówi nam Jacek Kurski. Wcześniej były prezes TVP opublikował w mediach społecznościowych krytyczny wobec Morawieckiego tekst, który oburzył sojuszników byłego premiera. - Kurski szkodzi PiS, szkodzi naszej partii! Powinien zostać wyrzucony z PiS. Ze wszystkich badań wynika, że Jacek Kurski szkodzi wizerunkowi PiS – mówi Piotr Muller.

Tak złych emocji w PiS jeszcze nie było

- Przeraża mnie opowiadanie w siedzibie Agory o ewentualnej koalicji z KO, która nas niszczy, o abolicji dla rządzących dzisiaj Polską i wskazywanie palcem Ziobry, jako winnego nieprawidłowości tak jakby sugerował: to jego bierzcie a ze mną się dogadajcie. W czym imieniu to robi? Na pewno nie Prawa i Sprawiedliwości. I o to chodziło w mojej analizie – tłumaczy się Jacek Kurski. Stronnicy Morawieckiego publicznie stanęli w jego obronie, kolejny raz pokazując, że stanowią dość liczną i zwartą grupę. – To jeszcze nie jest moment, żeby decydować się na rozłam i pójście swoją droga, ale na tym etapie nie można wykluczyć, że dojdzie do podziału. Tak złych emocji jeszcze między nami nie było. – mówi nam polityk z frakcji Morawieckiego.

