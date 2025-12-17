Wojna domowa w PiS: "Nie można nawet wykluczyć, że dojdzie do podziału"

W Prawie i Sprawiedliwości narasta wewnętrzny konflikt, a partia zmaga się z coraz gorszymi notowaniami.

Główna oś sporu przebiega między frakcją Mateusza Morawieckiego a bardziej konserwatywną grupą Jacka Sasina i Patryka Jakiego.

Jacek Kurski ostro zaatakował byłego premiera, co wywołało oburzenie sojuszników Morawieckiego i wezwania do jego usunięcia z partii.

Czy narastające napięcia doprowadzą do rozłamu w PiS?

Zdaniem Mullera Kurski powinien zostać wyrzucony z PiS

To już nie jest walka buldogów pod dywanem. Konflikt w Partii Jarosława Kaczyńskiego (76 l.) rozgrywa się na oczach szerokiej publiczności i z każdym tygodniem ma coraz ostrzejszy przebieg. - Mateusz Morawiecki podważa przywództwo prezesa Kaczyńskiego. Nie zgadzam się na to. Szefem naszej partii jest Jarosław Kaczyński i nikt nie powinien stroić fochów, kiedy ten wzywa na ważne spotkanie. To jest po prostu zaburzenie hierarchii – mówi nam Jacek Kurski. Wcześniej były prezes TVP opublikował w mediach społecznościowych krytyczny wobec Morawieckiego tekst, który oburzył sojuszników byłego premiera. - Kurski szkodzi PiS, szkodzi naszej partii! Powinien zostać wyrzucony z PiS. Ze wszystkich badań wynika, że Jacek Kurski szkodzi wizerunkowi PiS – mówi Piotr Muller.

Tak złych emocji w PiS jeszcze nie było

- Przeraża mnie opowiadanie w siedzibie Agory o ewentualnej koalicji z KO, która nas niszczy, o abolicji dla rządzących dzisiaj Polską i wskazywanie palcem Ziobry, jako winnego nieprawidłowości tak jakby sugerował: to jego bierzcie a ze mną się dogadajcie. W czym imieniu to robi? Na pewno nie Prawa i Sprawiedliwości. I o to chodziło w mojej analizie – tłumaczy się Jacek Kurski. Stronnicy Morawieckiego publicznie stanęli w jego obronie, kolejny raz pokazując, że stanowią dość liczną i zwartą grupę. – To jeszcze nie jest moment, żeby decydować się na rozłam i pójście swoją droga, ale na tym etapie nie można wykluczyć, że dojdzie do podziału. Tak złych emocji jeszcze między nami nie było. – mówi nam polityk z frakcji Morawieckiego.

Ex[ress Biedrzyckiej - Biedroń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.