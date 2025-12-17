Prezydencki minister przed wizytą Zełeńskiego: "Oczekujemy szacunku i partnerstwa"

Prezydent Duda i jego otoczenie stawiają na partnerstwo i wzajemny szacunek w relacjach z Ukrainą.

Kluczowe tematy to zakończenie wojny, polityka historyczna oraz współpraca gospodarcza.

W kwestiach historycznych priorytetem jest godne pochowanie ofiar.

Czy to spotkanie z prezydentem Zełenskim zwiastuje nowe otwarcie w stosunkach Warszawa-Kijów?

Współpraca musi być bardziej partnerska

Droga do zakończenia wojny, polityka historyczna i współpraca gospodarcza to bloki tematyczne, na których chcą się skupić prezydent i jego otoczenie. - Nasza współpraca musi być bardziej partnerska i oparta o wzajemny szacunek, o dobrze rozumiane wzajemne interesy. W sprawach historycznych najważniejsze jest dla nas, żeby pomordowani zostali odszukani i w sposób godny, chrześcijański pochowani – mówi nam Marcin Przydacz. Trudno nie odnieść wrażenia, że zmiana gospodarza Pałacu Prezydenckiego spowodowała wyraźne ochłodzenie na linii Warszawa – Kijów. Pierwsze spotkań głów obu państw może być nowym otwarciem we wzajemnych relacjach.

To Polska strona zaproponowała piątek

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem w Berlinie z partnerami USA i Europy zapowiedział, że w piątek 19 grudnia złoży wizytę w Polsce. Wiadomość przekazał przekazał w rozmowie z dziennikarzami, co później przekazała agencja Interfax-Ukraina. - Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że osiągnięcie planu pokojowego w sprawie zakończenia wojny będzie wymagało ustępstw z obu stron. Zaznaczył jednak, że istnieją pewne granice kompromisów, na które Ukraina nie może się zgodzić. Jednym z kluczowych punktów jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa.

