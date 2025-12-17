Prezydencki minister przed wizytą Zełeńskiego: "Oczekujemy szacunku i partnerstwa"

W najbliższy piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (47 l.) przyleci do Warszawy i spotka się min. z prezydentem Karolem Nawrockim (42 l.). - Nasza współpraca musi być bardziej partnerska i oparta o wzajemny szacunek – mówi nam szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz (40 l.).

Przydacz o wizycie prezydenta Ukrainy

  • Prezydent Duda i jego otoczenie stawiają na partnerstwo i wzajemny szacunek w relacjach z Ukrainą.
  • Kluczowe tematy to zakończenie wojny, polityka historyczna oraz współpraca gospodarcza.
  • W kwestiach historycznych priorytetem jest godne pochowanie ofiar.
Współpraca musi być bardziej partnerska

Droga do zakończenia wojny, polityka historyczna i współpraca gospodarcza to bloki tematyczne, na których chcą się skupić prezydent i jego otoczenie. - Nasza współpraca musi być bardziej partnerska i oparta o wzajemny szacunek, o dobrze rozumiane wzajemne interesy. W sprawach historycznych najważniejsze jest dla nas, żeby pomordowani zostali odszukani i w sposób godny, chrześcijański pochowani – mówi nam Marcin Przydacz. Trudno nie odnieść wrażenia, że zmiana gospodarza Pałacu Prezydenckiego spowodowała wyraźne ochłodzenie na linii Warszawa – Kijów. Pierwsze spotkań głów obu państw może być nowym otwarciem we wzajemnych relacjach.

To Polska strona zaproponowała piątek

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem w Berlinie z partnerami USA i Europy zapowiedział, że w piątek 19 grudnia złoży wizytę w Polsce. Wiadomość przekazał przekazał w rozmowie z dziennikarzami, co później przekazała agencja Interfax-Ukraina. - Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że osiągnięcie planu pokojowego w sprawie zakończenia wojny będzie wymagało ustępstw z obu stron.  Zaznaczył jednak, że istnieją pewne granice kompromisów, na które Ukraina nie może się zgodzić. Jednym z kluczowych punktów jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa.

