Tusk triumfuje, hiobowe wieści dla PiS. Nowy sondaż

Badanie przeprowadzono kilkanaście dni po przejściu przez południe Polski powodzi. Uczestnicy odpowiadali na dwa pytania: czy wzięliby udział w wyborach oraz na kogo zagłosowaliby w najbliższą niedzielę. Z badania wynika, że na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 34,1 proc. ankietowanych. Jak podano, "dla partii rządzącej oznacza to minimalny spadek, o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego sondażu". Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 29,5 proc. respondentów. "W tym przypadku widać jednak spadek o 1,5 punktu wobec badania sprzed tygodnia" - napisano. Nieznacznie (o 0,6 pkt proc.) wzrosło poparcie dla Trzeciej Drogi, na którą głos oddałoby 11,1 proc. uczestników sondażu. Do podium zbliża się Konfederacja, na którą zagłosować chciałoby 10,5 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. Bez zmian zostaje poparcie dla Lewicy, na którą zagłosowałoby 8,7 proc. respondentów.

"Jednak przy wzroście poparcia Konfederacji, Lewica spada z dotychczasowego czwartego miejsca na piąte" - zwrócono uwagę. 0,6 proc., uczestników badania wybrało odpowiedź "inne", a 5,5 proc. odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Polacy o udział w wyborach

Na pytanie o udział w najbliższą niedzielę wyborach do Sejmu. 53,1 proc. respondentów odpowiedziało, że "tak", z czego 34,2 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 18,9 proc. "raczej tak". Dodano, że 44,2 proc. ankietowanych nie wzięłoby udziału w wyborach do Sejmu w najbliższą niedzielę. 11,3 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 32,9 proc. odpowiedź "zdecydowanie nie". 2,6 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć". Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 27-29 września br. metodą CAWI/CATI na grupie 1000 osób

Wypowiedź Premiera Donalda Tuska przed rozpoczęciem Rady Ministrów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.