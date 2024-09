To jednak on zastąpi Kaczyńskiego? Zaskakujące nazwisko

Szydło kpi z rządu. "I już wiemy, co to za „czytelne kryteria” naboru się liczą..."

Pierwotnie kongres Prawa i Sprawiedliwości miał się odbyć pod koniec września. Ze względu na powódź na południu Polski i zaangażowanie lokalnych działaczy, spotkanie zostało przełożone na październik. Czasu jest więcej nieco więcej, a przed partią niezwykle ważne sprawy do ustalenia. Przede wszystkim - wybór nowych władz partii. Jak podaje "Wprost.pl", coraz częściej mówi się o tym, że w przyszłości Jarosława Kaczyńskiego mógłby zastąpić Przemysław Czarnek. Według nieoficjalnych informacji, były minister edukacji miał nawet propozycję startu do Parlamentu Europejskiego, ale nie zdecydował się na to, ze względu na to, że wolał zostać w polskiej polityce i mieć lepszy ogląd sytuacji. - Czarnek ma ambicje, by zostać liderem PiS. A może nim zostać czekając na miejscu, przy prezesie - twierdzi informator z którym rozmawiali dziennikarze "Wprost".

PiS połączy się z Suwerenną Polską?

Na październikowym kongresie PiS rozważane ma być również połączenie z Suwerenną Polską. Apeluje o to Janusz Kowalski. - W zeszłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński pogratulował mi ponownego wejścia do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem już członkiem partii i uważam, że wokół PiS powinna gromadzić się cała prawica po to, by wygrać wybory prezydenckie w 2025 roku i parlamentarne w 2027 roku. Nie ma wrogów na prawicy, cały obóz konserwatywny, narodowy, suwerennościowy powinien być dzisiaj w PiS-ie - mówił polityk.