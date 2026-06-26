Tusk szuka ratunku. Będzie zmiana ministra zdrowia? Posłanka Lewicy: Jestem gotowa

W odpowiedzi na aferę szpitalną i chaos w ochronie zdrowia premier Donald Tusk zapowiedział reformy mające na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.

Były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha krytykuje obecne działania rządu, zarzucając mu brak widoczności minister zdrowia oraz niepotrzebne podważanie zaufania do personelu medycznego i pacjentów.

W obliczu kryzysu premier rozważa odwołanie obecnej szefowej resortu, a potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia tego stanowiska.

Reforma systemu nie wystarczy

Afera szpitalna obnażyła wiele problemów w ochronie zdrowia. Premier Donald Tusk, chcąc ugasić pożar, ogłosił reformy systemu, w tym wprowadzenie przepisów, które dotyczą transparentności wydatkowania środków przez szpitale.

Poseł PiS Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, uważa, że zapanował chaos: - Słyszymy o działaniach Trzaskowskiego, Kierwińskiego i Tuska, rzekomo bardzo ważnych, a minister zdrowia gdzieś zaginęła. Najważniejsze powinno być teraz zreformowanie rządu i powołanie ministra, który ten chaos spróbuje opanować – ocenia Piecha. - Sytuacja w służbie zdrowia nie jest najlepsza, ale podważanie zaufania do lekarzy, do pracowników szpitali, do pacjentów, do sygnalistów jest nie na miejscu - przestrzega polityk PiS.

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Będzie dymisja ministry zdrowia?

Jak się dowiadujemy premier rozważa odwołanie ze stanowiska minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy (52 l.). Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.) ma lobbować za kandydaturą posłanki Lewicy Joanny Wichy (59 l.), pielęgniarki, zastępczyni szefa sejmowej Komisji Zdrowia. – Służba zdrowia jest bardzo bliska mojemu sercu, chętnie bym pracowała jako szefowa resortu zdrowia, ponieważ znam problemy w tej dziedzinie. W razie czego jestem w gotowości – powiedziała posłanka „Super Expressowi”.

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