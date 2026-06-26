Tusk szuka ratunku. Będzie zmiana ministra zdrowia? Posłanka Lewicy: Jestem gotowa

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-06-26 5:15

Afera wokół Warszawskiego Szpitala Południowego jest poważnym problemem rządu. Premier Donald Tusk (69 l.) szuka sposobu na wyjście z kryzysu, a jednym z pomysłów jest próba reformy systemu ochrony zdrowia. – Zmiany trzeba zacząć od rządu. Musi być minister, który zapanuje nad chaosem – apeluje poseł PiS Bolesław Piecha (71 l.). Jak się dowiadujemy, zmiana ministry zdrowia jest prawdopodobna.

Premier Donald Tusk w garniturze z krawatem, z poważnym wyrazem twarzy, przemawiający publicznie na tle biało-czerwonej flagi, co podkreśla jego rolę w kryzysie służby zdrowia. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AKPA/ AKPA Donald Tusk, premier, podczas wystąpienia w ciemnym garniturze i krawacie. Patrzy poważnie, obok widoczne mikrofony. Zdjęcie ilustruje temat emerytur stażowych, o których piszemy na Super Biznes.
  • W odpowiedzi na aferę szpitalną i chaos w ochronie zdrowia premier Donald Tusk zapowiedział reformy mające na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
  • Były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha krytykuje obecne działania rządu, zarzucając mu brak widoczności minister zdrowia oraz niepotrzebne podważanie zaufania do personelu medycznego i pacjentów.
  • W obliczu kryzysu premier rozważa odwołanie obecnej szefowej resortu, a potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia tego stanowiska.

Reforma systemu nie wystarczy

Afera szpitalna obnażyła wiele problemów w ochronie zdrowia. Premier Donald Tusk, chcąc ugasić pożar, ogłosił reformy systemu, w tym wprowadzenie przepisów, które dotyczą transparentności wydatkowania środków przez szpitale.

Poseł PiS Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, uważa, że zapanował chaos: - Słyszymy o działaniach Trzaskowskiego, Kierwińskiego i Tuska, rzekomo bardzo ważnych, a minister zdrowia gdzieś zaginęła. Najważniejsze powinno być teraz zreformowanie rządu i powołanie ministra, który ten chaos spróbuje opanować – ocenia Piecha. - Sytuacja w służbie zdrowia nie jest najlepsza, ale podważanie zaufania do lekarzy, do pracowników szpitali, do pacjentów, do sygnalistów jest nie na miejscu - przestrzega polityk PiS.

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Będzie dymisja ministry zdrowia?

Jak się dowiadujemy premier rozważa odwołanie ze stanowiska minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy (52 l.). Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.) ma lobbować za kandydaturą posłanki Lewicy Joanny Wichy (59 l.), pielęgniarki, zastępczyni szefa sejmowej Komisji Zdrowia. – Służba zdrowia jest bardzo bliska mojemu sercu, chętnie bym pracowała jako szefowa resortu zdrowia, ponieważ znam problemy w tej dziedzinie. W razie czego jestem w gotowości – powiedziała posłanka „Super Expressowi”.

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DONALD TUSK
OCHRONA ZDROWIA