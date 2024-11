Tusk stracił cierpliwość! Wojewoda dolnośląski odwołany! "Nie radzi sobie z sytuacją"

Klaudia Jachira zamiast wolnej Wigilii proponuje by nie pracować 4 czerwca: "Jest ciepło i jest powód do świętowania"

Według nieoficjalnych ustaleń dymisja wojewody dolnośląskiego spowodowana jest jego opieszałością w działaniach na terenach dotkniętych powodzią. Osoby dotknięte przez żywioł, który przeszedł przez region we wrześniu musiały czekać na środki finansowe, potrzebne na odbudowę domów, ponad dwa miesiące.

Sprawdź: Cios w serce Tuska! Legenda PO oficjalnie wspiera Nawrockiego! Opinia o Trzaskowskim może go zaboleć

- Pan wojewoda nie radzi sobie z sytuacją. Przecież to on powinien koordynować prace, wypłaty pieniędzy ludziom i apelować do rządu, jak coś jest nie tak. Tymczasem wszystko stoi w miejscu, a on zrzuca winę na samorządowców, którzy robią, co mogą, ale pewnych formalnych przeszkód nie przeskoczą - zdradzał portalowi jeden z informatorów.

- To jest wojewoda, który nawet od roku nie był wojewodą. Został wojewodą po zmianie władzy. To człowiekiem z tamtych struktur, człowiek Platformy Obywatelskiej z Dolnego Śląska. Powodem jest nieporadzenie sobie z powodzią, a raczej ze skutkami powodzi i tym, co działo się po niej – relacjonowała Maja Wójcikowska na antenie TVN24.

Zobacz: Karol Nawrocki jak Donald Trump! Dosłownie! Tych ludzi chce zwolnić z płacenia

Spór wojewody z samorządowcami dotyczył między innymi opóźnień w wypłatach odszkodowań dla samorządowców. Wskazywali oni przy tym na brak decyzyjności i uzależnienie od partyjnych decyzji. Wojewoda korzystał z pomocy trzech pełnomocników powodziowych. Jeden jest przewodniczącym wrocławskiej rady miejskiej, druga osoba w czasach rządów PiS była rzeczniczką Lasów Państwowych, trzecia była pracownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Przypomnijmy, że Maciej Awiżeń objął stanowisko wojewody dolnośląskiego w grudniu 2023 roku, krótko po sformowaniu nowego rządu. Wcześniej mężczyzna sprawował funkcję starosty kłodzkiego. Na jego miejsce premier Donald Tusk powołał Annę Żabską, co przekazało Centrum Informacyjne Rządu. Zmiana ta wiąże się z potrzebą "usprawnienia działań dotyczących odbudowy i wypłaty świadczeń po powodzi na terenie województwa dolnośląskiego".

Jak podano, Żabska jest certyfikowaną project manager oraz mediatorką. Od 2017 r. pełniła funkcję prezeski spółki Zamek Książ w Wałbrzychu i Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska. Jest członkiem zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz współinicjatorką projektu Zamek Kobiet, który wspiera i promujące aktywność kobiet. Corocznie wyróżniana jest w zestawieniu 100. najbardziej wpływowych ludzi w turystyce.

Karierę zawodową zaczynała w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Pełniła funkcję rzeczniczki prasowej i kierowniczki biura Prezydenta Wałbrzycha. W 2014 roku objęła funkcję dyrektorki Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w tym mieście. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach stosunki międzynarodowe (europeistyka) oraz prawo. Ukończyła także podyplomowe studia zarządzanie restrukturyzacją i maprawą przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) oraz w ambasadzie Polski w Hadze. Zna język angielski i francuski.

Galeria poniżej: Stronie Śląskie przed i po powodzi. Aż trudno uwierzyć, że to te same miejsca. Zdjęcia odbierają mowę

Sonda Czy rząd robi wystarczająco dużo dla poszkodowanych przez powódź? Tak, sytuacja jest pod kontrolą. Nie, potrzeba więcej środków i szybszych działań.