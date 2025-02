Tusk przekazał wiadomość do europejskich przywódców. "Starczy gadania, czas działać"

Wiadomo, kto pokieruje CBA. To Tomasz Strzelczyk. Co o nim wiemy?

Premier Donald Tusk w kontekście ostatniej sytuacji międzynarodowej zamieścił na portalu X wpis w języku w angielskim, w którym zaapelował do europejskich przywódców. Zaproponował jakie działania powinna podjąć teraz Europa, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.

- Starczy gadania, czas działać. 1. Sfinansujmy pomoc dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów. 2. Wzmocnijmy obronę powietrzną, bezpieczeństwo Bałtyku i unijne granic z Rosją. 3. Czym prędzej wprowadźmy nowe zasady fiskalne dotyczące finansowania bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej - napisał na X premier.

Jak podaje RMF FM decyzje o których pisał Donald Tusk mogą zapaść po wyborach w Niemczech. Niemcy do tej pory odrzucali pomysł zaciągnięcia wspólnego długu, ale po wyborach ma być możliwe przygotowanie "pakietu finansowego" do wzmocnienia europejskiej obronności. Według RMF FM mowa o kwocie 93 mld euro niewykorzystanych pożyczek z ogólnej sumy pożyczek Funduszu Odbudowy po pandemii Covid-19. Inwestycje mają być przeznaczono także na infrastrukturę o podwójnym użyciu, zarówno cywilną, jak i wojskową (czyli taką, która może służyć np. jako schron).

Ile wynoszą zamrożone rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej?

Unia Europejska zamroziły połowę rezerw walutowych Moskwy w 2022 roku. To kwota ok. 300 mld euro, a ok. 200 mld euro znajduje się w UE, głównie w Euroclear, z siedzibą w Brukseli, międzynarodowej instytucji finansowej zapewniającej bezpieczeństwo aktywów bankom, giełdom oraz inwestorom.

11 lutego na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu minister ds. europejskich Adam Szłapka podał, że druga transza dochodów wygenerowanych przez zamrożone rosyjskie aktywa została wypłacona Ukrainie w kwietniu 2024 roku. Chodzi o kwotę wysokości 1,9 mld euro (ok. 7,9 mld zł).

